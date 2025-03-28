陸秉鈞：恒指恐已轉勢　慎防中期跌浪開展中

因個人原因，筆者將短暫離開富途這偉大公司一段時間進行休息。換句話說，習慣每周五早上為大家進行解讀的文章的我來說，本文就是最後一遍，為此，筆者希望以更長遠的時間角度，說說恒指的預測走勢。

恒指疑似已展開中期跌浪

熟悉筆者的讀者或朋友，必知道筆者是一位素來喜歡捕捉恒指波幅、嘗試從中獲利的「投機者」。由於買賣無情，輸嬴完全看結果，這炒賣模式帶進文章後，讀者只要細看，筆者看升看跌的想法一覽無遺，絕不含糊，所以讀者看到此標題，定必知道筆者繼上周後，本周繼續發表看淡的看法。

筆者並非「見淡看淡」，早於恒指才剛升穿24200不久後，大市氣氛仍然暢旺之時，筆者就收起了年初至今的向好看法，開始認為大市將調整(見3月14號文：港股3月回調壓力增)；及至上周港股指數逆筆者想法刷新最高位24874之後，筆者依然認為向淡，甚至擇文說看淡的想法進一步加強(見3月21號文：慎防資產價格回調！)；一周過後的今天，觀看到恒指正遠離24000後的走勢，筆者更進一步轉為中期看淡。

突破24874才可轉危為安

其實筆者本次專欄標題原為「恒指大概率見今年頂位」，但考慮到不少人是「標題黨」(只看標題卻不細看內文)，為免被斷章取義，最終改為「恒指恐已轉勢，慎防中期跌浪開展中」代替。筆者對恒指預判的走勢更多是建基於恒指的走勢本身，但筆者也是凡人，並沒有水晶球，也有機會推理錯誤。所以若最終走勢出現往預測相反方向去轉變，就要留心並且勇於認錯止蝕，而非強行為執著面子而不斷堅持，這在投資路上才能走得更遠。

筆者認為，恒指將現浪接浪的下跌，並且呈現一浪低於一浪的預期。亦因此，假如恒指非但沒有持續下跌，而且還突破高位、以收市價計甚至升越24,874的本年最新高位的話，筆者就認為可以放棄睇淡的想法。

小米配股僅是導火線，美元強勢續成關鍵

關注恒指本年波幅尚未滿足，刷新高位或低位二選一

另外，市場目前對6月減息看法較為樂觀，若然通脹數字在第二季強於預期，6月最終不減息，也可能會進一步強化美元上升和港股下跌的情況。

若然恒指果真已經見了本年高位的話，那麼，今年剩下的時間主旋律都是以下跌為主。若按過去10年平均都有超過7000點的波幅推斷下，恒指有可能今年會失守20,000大關，重回1字頭。筆者認為22,800此關將成重要判斷關鍵，原因上次兩篇文章皆有提及。

最後，筆者祝願大家「風險雖在，回報尚存」，一切投資順利，筆者和大家後會有期!

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)