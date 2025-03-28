【業績一覽】金貓銀貓、中國白銀集團、燁星集團等
2025年03月28日 08:07
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金貓銀貓(01815)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至2,318.7萬元人民幣，每股虧損1.9分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損3,499.8萬元人民幣。
中國白銀集團(00815)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利996.6萬元人民幣，按年跌31.5%，每股盈利0.5分，不派息。
燁星集團(01941)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至2,196.5萬元人民幣，每股虧損5.42分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損1,404.8萬元人民幣。
維港環保科技(01845)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損4,857.2萬元人民幣，盈轉虧，每股虧損0.036元人民幣，不派息。公司2023年同期錄股東應佔溢利175.2萬元人民幣。
偉源控股(01343)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利171.4萬新加坡元，按年升123.18%，每股盈利0.16新加坡仙，不派息。
東方興業控股(00430)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至3,791.9萬元，每股虧損9.77仙，每股派息0.6仙。公司2023年同期錄股東應佔虧損4,081.6萬元。