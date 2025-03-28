【業績一覽】中國黃金國際、再鼎醫藥、時代鄰里等
2025年03月28日 08:08
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中國黃金國際(02099)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利6,273.2萬美元，每股盈利15.82美仙，連特別息每股派0.08美元。公司2023年同期錄股東應佔虧損2,550萬美元。
再鼎醫藥(09688)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至2.57億美元，每股虧損26美仙，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損3.34億美元。
時代鄰里(09928)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利469.7萬元人民幣，每股盈利0.5分，每股派息3.6分。公司2023年同期錄股東應佔虧損2.01億元人民幣。
讀書郎(02385)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至5,857.9萬元人民幣，每股虧損17.67分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損7,144.7萬元人民幣。
萬事昌國際(00898)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利2.35億元，按年升31.2%，每股盈利28.13仙，每股派息2仙。