代幣化港元及美元ETF已獲證監會批准 成全球首批

基金公司博時國際與虛擬資產服務商HashKey Group合作，發行代幣化港元及美元貨幣市場交易所買賣基金(ETF)，已獲香港證監會批准，預期4月上市，為全球首批代幣化貨幣市場ETF。據悉，是香港金融管理局Ensemble沙箱項目中，針對現實世界資產(RWA)進行代幣化的項目之一。

該批ETF投資於短期存款和優質的貨幣市場投資，以實現與港元現行貨幣市場利率一致的回報，並提供代幣化類別股份及非代幣化類別股份。

博時國際董事長連少冬表示，繼公司發行虛擬資產現貨ETF後，又一產品在第三代互聯網(Web 3)的產品，冀為投資者們創造價值，強調公司非常重視金融領域的創新，未來將進一步總結本次項目的經驗，將區塊鏈技術運用至更多產品。

HashKey Group董事長肖風形容，通過區塊鏈技術將貨幣市場ETF上鏈是傳統金融擁抱Web3的關鍵一步，在當前合規的市場趨勢下，預期會有更多傳統金融機構透過創新的代幣化產品，不但能推動加密金融市場的發展，更能促進區塊鏈技術與主流金融體系的融合。

與傳統貨幣市場基金相比，該批產品透過區塊鏈技術，提升透明度及營運效率，投資者可通過代幣直接持有貨幣市場工具，滿足其資產配置和風險管理的需要。