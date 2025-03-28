天貓：今年全面提升品牌競爭力　用AI為商家經營提效

天貓總裁劉博表示，優質品牌不單是GMV頭部品牌，更是有原創性、有創造力，能引領消費需求創造出好產品，並獲得新使用者，從而產生黏性用戶，可長期持續經營發展的品牌。

他指，平台今年將從商家激勵、新品支持、品牌會員、品質直播、用戶增長等方面，「投入力度空前的戰略級資源」，以AI技術，進行優質品牌2025年的增長戰役。

該活動於上海舉行，吸引超過1,000個來自不同行業的國內外品牌出席。天貓平台去年成交逾億元人民幣品牌超過4,100個，大成交體量按年錄得18%的雙位數增長。

淘寶和天貓活躍買家數已達10億級，核心消費人群88VIP達到4,900萬。2025年首季度，淘寶和天貓平台日均首購消費者較去年同期增長數倍。為了讓更多新用戶轉化為消費者，並逐步成長為成熟消費者、VIP消費者(88VIP)，淘寶和天貓今年還將加大對88VIP、省錢月卡等產品的投入，培養消費者複購習慣。