去年及今年仍以九龍城私宅落成最多　共達13380伙

據差餉物業估價署公布的最新數字，2024年私人住宅分區落成量，仍以九龍城(包括啟德)佔最多，達約7,895伙佔該年落成量的約32.5%；預計2025年該區仍有多達5,485個單位落成，佔整體落成量約26.3%，兩年合計有約13,380伙單位落成。

去年全港私宅落成量約24,261伙，以分區計仍以上述區域最多，而該區佔九龍區落成量更達約71.7%。至於同年落成量次高分區為元朗及屯門，分別有約4,132伙及4,054伙。而今年九龍城區落成單位較去年料減少約2,410伙，跌幅約30.5%，仍為各區最多；期間屯門亦減至約2,038個單位，西貢(將軍澳)則增加至2,037伙，分別為第二多及第三多落成地區。

不過，預計到2026年，分區供應大洗牌，西貢躍升為最多落成地區，達到5,502個單位，佔該年預測落成量約20,098伙的約27.4%，較今年增加約3,465伙，勁升約1.7倍；其次為大埔區，落成量約3,152伙，按年亦顯增約85.7%。第三多落成地區為北區，達約2,271個單位，較今年更勁漲約24.2倍。