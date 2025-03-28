領展攜手信言設計大使　轉化赤柱美利樓為藝術文化樞紐

今次合作充分體現了領展致力於將旗下資產轉化為文化交流及創意探索平台的承諾。透過託管及出資，領展將美利樓轉型為藝術及文化樞紐，不僅突顯赤柱的歷史價值與獨特魅力，並促進藝術、社區與商業之間的深度連繫。

領展集團行政總裁王國龍表示：「領展旗下的資產不僅是傳統的零售空間，更提供了融合藝術、文化、商業與本地社區的平台，為市民創造別具意義的體驗和連繫。我們攜手『信言設計大使』於赤柱美利樓舉辦的藝術活動，充分展現雙方合作的力量，並發揮潛能，將我們的物業重新塑造為啟發靈感、互動學習及促進交流的樞紐。」

在為期三個月的活動期間，美利樓將成為「未•信言節2025:The Art of Transformation」的主要場地，提供展覽、工作坊、文化導賞團等活動，內容聚焦於探索空間建構、建築互動，以及重新構想城市古蹟遺產與自然環境等主題，為參訪人士帶來設計與文化的新視野。

由「信言設計大使」聯合創辦人、主策展人及執行總監姚嘉珊策展的「未•信言節2025:The Art of Transformation」，雲集超過60位設計師、藝術家、建築師及策展人，通過豐富的節目內容，為在地物料生態和連接香港263個島嶼的海洋連繫提供了新視角。

活動詳情：

「未•信言節2025：The Art of Transformation」

地點：赤柱廣場美利樓

日期：2025年3月29日至6月18日

開放時間：

星期三及星期四：下午2時至6時

星期五：下午2時至9時

星期六：上午11時至晚上9時

星期日：上午11時至下午6時

公眾假期休息(如有特別安排將另行公布)