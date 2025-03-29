廖嘉豪：歐元或續跑輸美元、英鎊及日圓

歐元或續跑輸美元以及英鎊、日圓等受關稅壓力較低的貨幣；歐元兌美元重返1.0800附近或增加沽歐元買入美元的吸引力，歐元兌美元續下試1.0635甚至1.0500機會仍較大；歐元兌英鎊則受制阻力0.8450，中線或回落至0.81至0.82區間；歐元兌日圓周二曾急跌至161.57後或續下試154。

歐元兌美元由周一最高1.0857一直下跌，最低曾跌至1.0734，跌勢符預期。上周美國對歐盟的關稅發展未有緩和迹象，特朗普周二表示歐盟一直佔美國便宜，與美國的貿易環境糟糕，歐元兌美元受壓並一度低見1.0777。他上周四宣布對所有進口美國汽車由4月3日開始加徵25%關稅時，甚至警告歐盟及加拿大，若兩地合作損害美國利益將大幅增加關稅幅度，美國財長亦已表示貿易議題將重點關注包括歐盟在內的「骯髒十五」地區。歐元在於周四回升至約1.0800左右，反映市場或仍低估關稅對歐元區的風險。

上周經濟數據未能支持短期歐元經濟前景，歐元區3月綜合PMI微升至50.4，稍差過預期的50.8，歐元區最新公布的財政及國防計劃提振未能提振區內商業信心好轉，反而在3月連跌2個月，該大規模財政刺激措施長遠雖提推升歐股每股盈利增長，但較難貢獻短期歐元區經濟。3月PMI出爐後反映第一季度PMI平均為50.3，較第四季的49.3僅輕微改善，或暗示歐元區第一季GDP或按季僅升0.2%，接近2024年增速，歐元區經濟未有加速迹象。

目前掉期市場預期歐洲央行4月減息0.25厘機率約75%，而花旗分析員預期因經濟壓力當局仍需減息0.25厘。對等關稅較大機會加劇歐元區經濟壓力，而市場減息預期則有升溫空間，兩者皆不利歐元表現。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪