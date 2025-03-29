京東外賣發起加強外賣騎手權益保障倡議

據京東黑板報，在國家醫保局、全國總工會、北京市人社局等多部門的指導下，京東外賣舉辦新一批全職騎手代表簽約儀式，並發起「加強外賣騎手等新就業形態勞動者權益保障」倡議，呼籲社會各界共同完善新就業形態勞動者五險一金等權益保障，讓更多騎手老有所養、病有所醫、傷有所賠。

儀式現場，國家醫保局、全國總工會及相關與會部門充分肯定了京東一直以來高度重視職工權益保障，為速遞員提供五險一金社會保障，得到速遞從業者和社會各方面的高度認可。今年初，京東宣布為外賣全職騎手繳納五險一金並承擔所有成本，為兼職騎手提供意外險和健康醫療險，各地騎手積極響應，體現了京東高度的社會責任感。國家醫保局規財法規司副司長張晨光錶示：「國家醫保局願同各類新就業形態平台一道，為推進勞動者參加社會保險共同努力。」

京東外賣承諾，將從工作保障、騎手福利、人文關懷、職業選擇、技能培訓等多方面發力，完善外送騎手權益福祉。京東外賣作為首個與全職騎手直接簽署勞動合約、繳納五險一金並承擔所有成本的平台，呼籲行業及社會各界共同推動企業合規用工，平台應與外賣全職騎手直接簽署勞動合約，並為其繳納五險一金，不斷織密新就業形態勞動者社會保障網，為騎手外賣等新就業形態的生活群體提供新底氣群體。

公司目前已與超過10,000名全職騎手簽署正式勞動合約，自3月1日起逐步落實五險一金的繳納工作，後續還將不斷擴大全職騎手規模。外送全職騎手繳納五險一金的所有成本，包含個人所需繳納部分，全部由京東承擔，確保騎手現金收入絕不會因為繳納五險一金而減少。此項舉措包含現有騎手和新加入的騎手。