鄺紫珊：AI融入生物科技創造機遇

全球正面臨關稅及貿易不確定性，讓經濟增長前景受影響，內地透過更積極的改革，擴大內需及加強亞洲區內及其他國家合作。內地推動經濟復甦，內需消費增長更為重要，正積極尋找出口代替的可能性。

中美貿易關係自2018至2019年開始轉趨緊張，內地開始為貿易關係不確定性做準備，積極重組供應鏈，減低出口美國的依賴。由於預期特朗普重新執政所帶來的不確定，內地政府於去年第四季開始，將提振消費及培育創科產業列為首要目標，加上內地房地產最壞情況已過去，政府又積極推出穩定樓市政策，近期內地樓市已有復甦迹象。

DeepSeek的面世提振市場信心，打破一貫美國科技獨大的局面，也形成新投資格局，都有利於估值偏低的A股市場，其中醫療生物科技也正是受惠於人工智能(AI)應用的加持，吸引長線資金持續流入，今年以來表現也相對抗震。

據了解，若將AI技術用於開發新藥，可加快新藥上市速度1.6倍，以及減低研發成本75%，可讓研發投資回報率大大提升。方舟投資Ark Investment估計，AI設計的藥物平均可創造25億美元價值，每一項藥物30年累積的價值可達到40億美元，遠高於傳統製藥的10億美元；而分析人類基因排序速度也大大加快，由2001年的180天，大幅降低至2024年的10分鐘，對藥品研發有很大幫助。從研發投資回報率來看，AI讓醫療生化產業大幅受惠，醫療產業研發投入的回報率由目前約5%水平，大幅增加至14至47%。

全球均面對高齡化問題，對於AI的應用將有增無減，將為整體生物科技迎來創新變革，包括透過AI及早判斷各項疾病、隨時監測病情，以及縮短新藥研發時間等，建議可多關注生物科技產業作分批適當配置。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊