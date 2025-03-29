郭家耀：家族辦公室是高淨值家族不可或缺的夥伴

隨着內地經濟的不斷發展，家族企業的傳承問題逐漸成為社會關注的焦點。一代企業家創造巨大的財富與企業價值，而二代企業家則肩負著守富與傳富的重任。然而，代際間對於家族傳承的價值觀與理念存在差異，使得家族企業的傳承過程充滿挑戰。與此同時，家族辦公室作為專業化的家族傳承與財富管理機構，正在逐步成為高淨值家族的核心需求。參考中信銀行與胡潤百富聯合推出的「中國企業家家族傳承白皮書」，有助了解家族傳承上的需求差異，以及國內家族辦公室未來的發展趨勢。

報告的數據顯示，一代企業家的平均年齡為55歲，正處於家族企業傳承的關鍵階段。他們需要面對是否保持企業持續經營或進行業務轉型的選擇。二代企業家的平均年齡為38歲，正處於接班的黃金時期。他們不僅要承接家族財富，還需面對企業轉型升級的壓力。無論是一代還是二代企業家，專業機構如律師事務所、信託公司、私人銀行，已成為家族傳承的首選合作對象。專業機構能夠提供法律、財務及稅務方面的專業建議，幫助企業家家族更高效地完成傳承過程。

目前，國內家族辦公室仍處於發展初期，其服務內容主要集中於財富管理與傳承。家族信託規劃是家族辦公室最主要的服務項目，其次是資產配置規劃。其他服務包括投資及風險管理、法律及稅務規劃、以及遺產與繼承規劃。這些服務基本滿足了高淨值家族在財富傳承方面的需求，但在家族事務管理、教育傳承等方面仍有較大提升空間。

隨着內地高淨值人群的增加，未來家族辦公室將在四個方向實現突破。趨勢化：隨着家族辦公室成為超高淨值企業家的剛需，其市場需求將持續增長，行業發展趨勢愈加明朗。規範化：國家政策環境與法律體系逐步完善，將促使家族辦公室走向規範化營運，提升服務品質。專業化：高淨值家族的需求日益多樣化，家族辦公室需在專業能力上進一步提升，以提供更深入的服務。本地化：針對中國市場的特殊需求，家族辦公室需制定更符合本土文化與環境的解決方案，實現差異化發展。

中國家族傳承與家族辦公室的發展正處於關鍵階段，專業機構成為兩代企業家的重要合作夥伴。隨着行業的不斷成熟，家族辦公室將在家族傳承與綜合服務中發揮更大的作用，成為高淨值家族不可或缺的夥伴。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)