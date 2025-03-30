陳樂怡：奶價下半年有望回升　蒙牛目標看23元

港股大市成交縮減，預計恒指走勢缺乏方向，下方守23,000點。未來一周宜留意內地3月PMI(採購經理指數)，以觀察春節後復甦動力。另外美國即將公布3月非農就業報告，可用作評估美國經濟動能。踏入4月，美國關稅措施落地，另外關注企業業績發布，尤其是消費龍頭以至零售銀行，以評估美國消費市道及經濟前景，能否續支撐美股高估值。早前世界大型企業研究會公布，美國3月消費信心指數連續四個月下降，故需要觀察消費行為的轉變。

公司目標2025年收入錄低單位數增長，淨利潤率保持相對穩定。公司未來三年將聚焦改善盈利，目標經營溢利率每年改善30至50基點。新管理層上場，2024年已進行大額減值，2025年輕裝上路，料可在較低基數的情況下實現增長目標。現價對應25財年預測市盈率約14倍，低於過去五年平均水平，預測股息率3.5厘，目標價23元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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