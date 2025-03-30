積金局：中介不會cold call銷售強積金　三招打擊騙案

積金局對俗稱cold call的來歷不明推銷電話泛濫，甚至有不法之徒冒充強積金中介人進行電話詐騙深表關注。積金局主席劉麥嘉軒表示，為響應局方的呼籲，業界於今年2月起已經全部停止cold call，以防範不法之徒假冒中介人進行詐騙或其他不法活動。換句話說，中介人不會再以cold call銷售強積金。

她建議，如果收到來歷不明的cold call，聲稱自己是中介人並向你銷售強積金，為防受騙，宜立刻「cut線」。中介人若須與計劃成員跟進強積金的事宜，如提供協助開立帳戶、轉移計劃等服務，仍可致電與計劃成員跟進。她建議大家若收到自稱中介人的來電跟進強積金事宜時，應與相關的中介人公司核實來電者的身份，另可於積金局網頁查閱中介人公司的資料及聯絡方法。

為遏止騙徒假借強積金之名進行詐騙活動，積金局已經三管齊下，打擊有關騙案。

首先是業界監管。積金局過去兩年向業界發出6份通函，内容包括規管cold call、要求業界定期檢視及提升防範詐騙的措施等；就以上提及中介人表示不會以cold call銷售強積金，局方會於明天（31日）發出通函，提醒中介人公司採取適當措施，防止中介人以cold call進行銷售；一直要求中介人公司嚴格監管旗下中介人的銷售行為，如有違規情況。

其次，積金局繼續與執法機構反詐騙協調中心、其他金融監管機構及大型科技企業合作，加強打擊騙案、舉報社交媒體上的可疑貼文，並推動反詐騙教育。所有強積金受託人和24間中介人公司已參與了由金管局推出的《保障消費者防詐騙約章 2.0》，承諾不會透過即時電子訊息發送超連結向客戶索取個人資料。另外，所有採用短訊方式與計劃成員溝通的強積金受託人和15間具規模的中介人公司亦參與了通訊辦的「短訊發送人登記制」，使用以「#」號開頭的名稱發送短訊，讓計劃成員能輕易識別發件人。

最後是定期透過外展活動宣傳反詐騙訊息，並在社交平台、網頁、短片及媒體發放防騙資訊。

積金局最後再次提醒，積金局及積金易平台公司職員絕對不會聯絡個別計劃成員推介強積金產品或服務，更絕不會要求計劃成員透過電話或電郵中附上的超連結披露強積金帳戶或個人資料。