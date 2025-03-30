【星期一‧炒啲乜】美對等關稅宣布在即 港股危中有機？

即將踏入2025年次季，市場正密切關注特朗普政府定於4月2日宣布的全球對等關稅計劃。近日有傳對等關稅措施將更具針對性，重點放在美國持續有貿易逆差的15%國家，但同時亦有傳美國可能會向很多國家提供關稅優惠。究竟屆時公布的內容對金融市場帶來怎樣的影響，大家宜拭目以待。

有券商預測，在關稅打擊下，今年全球經濟增長將較2024年大幅放緩，而美股上周五亦因最新經濟數據加劇投資者對通脹重燃和經濟疲弱的憂慮而大幅下滑。

本周繼續有多項重要經濟數據出爐，包括內地製造業及服務業採購經理指數(PMI)、美國ISM製造業和服務業PMI、歐元區通脹率、日本零售銷售、澳洲貿易數據。另外，澳洲央行亦會公布議息結果。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

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