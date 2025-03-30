四內銀向財政部等發行A股　各集資額均逾千億元

內地大型銀行包括交通銀行、中國銀行、郵儲銀行及建設銀行的A股均於上交所發公告，將向中國財政部等發行A股集資。

交通銀行發公告稱，擬向特定對象發行A股股票，募集資金規模不超過1,200億元人民幣（下同），扣除相關發行費用後用於補充核心一級資本。發行對象為財政部、中國煙草和雙維投資，發行價每股8.71元，擬發行137.77億股。發行後財政部將成控股股東。

中國銀行的公告顯示，董事會審議通過向特定對象發行A股股票方案，發行對象為財政部，募集資金規模不超1,650億元，扣除費用後用於增加核心一級資本。

郵儲銀行公布，將向中國財政部、中國移動集團及中國船舶集團發行A股，集資1,300億元。是次發行約205.69億股A股，不超過總股本30%，最終發行數量以上海證券交易所審核通過、中國證監會同意註冊的發行數量為準。其中，財政部擬斥資約1,175.79億元，認購約186.04億股；中國移動集團以約78.54億元，認購約12.42億股；中國船舶集團以約45.65億元，認購約7.22億股。不過，各機構認購金額將按照監管機構最終批復的集資規模而定，所得淨額將用於補充核心一級資本。

建設銀行透過引入財政部戰略投資的議案，擬向其發行A股，募資不超過1,050億元，旨在補充核心一級資本。