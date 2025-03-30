碧桂園去年虧損328億人幣　負債比率升

期內，收入2,527.56億元，按年大幅減少36.97%。截至2024年12月底止，手頭現金298.97億元，按年少53.15%，其中87.3%是人民幣計值。借貸方面，有1,539.54億元為銀行及其他借款，當中1,374.13億元須於1年內償還；165.41億元須在1年至5年內償還，而借款主要按浮動利率計息，總借貸的加權平均借貸成本為5.17%，按年減少56個基點。

該公司指，近年中國房地產行業進入震盪調整的時期，遭遇了前所未有的困難。面對銷售端與融資端的雙向收緊，集團流動性承受着前所未有的壓力，但仍全力完成保交房工作，2024年度集團連同其合營企業和聯營公司已交付超38萬套房屋。

該公司強調，未來將繼續盡最大努力保障現金流的安全，加大力度盤活沉澱資產，持續精簡組織架構並嚴格控制費用支出，積極考慮採取各種債務管理措施化解階段性流動性壓力。