碧桂園去年虧損328億人幣 負債比率升
2025年03月30日 18:18
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出盡招數面對財困的民營內地房地產發展商碧桂園(02007)，去年虧損328.35億元人民幣(下同)，較2023年同期1,784億元虧損改善，每股基本虧損1.19元。不過，截至2024年12月底止，總借貸按年多1.53%，達2,534.88億元；資本負債比率亦按年升13.7個百分點至81.4%。
期內，收入2,527.56億元，按年大幅減少36.97%。截至2024年12月底止，手頭現金298.97億元，按年少53.15%，其中87.3%是人民幣計值。借貸方面，有1,539.54億元為銀行及其他借款，當中1,374.13億元須於1年內償還；165.41億元須在1年至5年內償還，而借款主要按浮動利率計息，總借貸的加權平均借貸成本為5.17%，按年減少56個基點。
該公司指，近年中國房地產行業進入震盪調整的時期，遭遇了前所未有的困難。面對銷售端與融資端的雙向收緊，集團流動性承受着前所未有的壓力，但仍全力完成保交房工作，2024年度集團連同其合營企業和聯營公司已交付超38萬套房屋。
該公司強調，未來將繼續盡最大努力保障現金流的安全，加大力度盤活沉澱資產，持續精簡組織架構並嚴格控制費用支出，積極考慮採取各種債務管理措施化解階段性流動性壓力。