本周香港上市公司公布業績參考備忘

2025年03月31日 07:00
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    2025/03/31
    ●大中華控股(00021)●末期業績
    ●中國北大荒(00039)●末期業績
    ●大酒店(00045)●末期業績
    ●綠領控股(00061)●末期業績
    ●弘海高新資源(00065)●末期業績
    ●綠景中國地產(00095)●末期業績
    ●友成控股(00096)●末期業績
    ●首佳科技(00103)●末期業績
    ●國銳生活(00108)●末期業績
    ●中國長遠(00110)●末期業績
    ●越秀地產(00123)●末期業績
    ●中國儒意(00136)●末期業績
    ●中建富通(00138)●末期業績
    ●招商局港口(00144)●末期業績
    ●萬威國際(新)(00167)●末期業績
    ●開達集團(00180)●末期業績
    ●財訊傳媒(00205)●末期業績
    ●瀛晟科學(00209)●末期業績
    ●先施(00244)●末期業績
    ●中聯發展控股(00264)●末期業績
    ●江山控股(00295)●末期業績
    ●寶新置地(00299)●末期業績
    ●思捷環球(00330)●末期業績
    ●中國科創產業投資(00339)●末期業績
    ●中國智能健康(00348)●末期業績
    ●新焦點(00360)●末期業績
    ●芯成科技(00365)●末期業績
    ●中國華君(00377)●末期業績
    ●權識國際(00381)●末期業績
    ●硬蛋創新(00400)●末期業績
    ●弘毅文化集團(00419)●末期業績
    ●中國天弓控股(00428)●末期業績
    ●大中華金融(00431)●末期業績
    ●北方礦業(00433)●末期業績
    ●大新金融(00440)●末期業績
    ●新城市建設發展(00456)●末期業績
    ●鋑聯控股(00459)●末期業績
    ●中播數據(00471)●末期業績
    ●國美零售(00493)●末期業績
    ●卡森國際(00496)●末期業績
    ●興業合金(00505)●末期業績
    ●瑞風新能源(00527)●末期業績
    ●太平洋網絡(00543)●末期業績
    ●泛亞環保(00556)●末期業績
    ●百信國際(00574)●末期業績
    ●浪潮數字企業(00596)●末期業績
    ●豐盛控股(00607)●末期業績
    ●達利國際(00608)●末期業績
    ●中視金橋(00623)●末期業績
    ●三一國際(00631)●末期業績
    ●復星國際(00656)●末期業績
    ●中國大冶有色金屬(00661)●末期業績
    ●中民控股(00681)●末期業績
    ●中國海外(00688)●末期業績
    ●長盈集團(00689)●末期業績
    ●中國油氣控股(00702)●末期業績
    ●亞洲電視控股(00707)●末期業績
    ●卡姆丹克太陽能(00712)●末期業績
    ●太和控股(00718)●末期業績
    ●永恒策略(00764)●末期業績
    ●威發國際(00765)●末期業績
    ●中國稀土(00769)●末期業績
    ●中電光谷(00798)●末期業績
    ●中國錢包(00802)●末期業績
    ●新吉奧房車(00805)●末期業績
    ●天工國際(00826)●末期業績
    ●康大食品(00834)●末期業績
    ●廣泰國際控股(00844)●末期業績
    ●恒盛地產(00845)●末期業績
    ●茂業國際(00848)●末期業績
    ●APOLLO 出行(00860)●末期業績
    ●中國疏浚環保(00871)●末期業績
    ●從玉智農(00875)●末期業績
    ●旭輝控股集團(00884)●末期業績
    ●碧生源(00926)●末期業績
    ●華聯國際(00969)●末期業績
    ●齊合環保(00976)●末期業績
    ●榮暉國際(00990)●末期業績
    ●中天順聯(00994)●末期業績
    ●龍輝國際控股(01007)●末期業績
    ●力圖控股(01008)●末期業績
    ●泰凌醫藥(01011)●末期業績
    ●賽伯樂國際控股(01020)●末期業績
    ●東方電氣H(01072)●末期業績
    ●首都信息H(01075)●末期業績
    ●綠新親水膠體(01084)●末期業績
    ●威訊控股(01087)●末期業績
    ●金陽新能源(01121)●末期業績
    ●中國儲能科技發展(01143)●末期業績
    ●正乾金融控股(01152)●末期業績
    ●佳源服務(01153)●末期業績
    ●CHINANEWENERGY(01156)●末期業績
    ●珠光控股(01176)●末期業績
    ●正道集團(01188)●末期業績
    ●偉祿集團(01196)●末期業績
    ●皇朝家居(01198)●末期業績
    ●開源控股(01215)●末期業績
    ●新灃集團(01223)●末期業績
    ●隆成金融(01225)●末期業績
    ●北海康成-B(01228)●末期業績
    ●時代中國控股(01233)●末期業績
    ●中科生物(01237)●末期業績
    ●寶龍地產(01238)●末期業績
    ●青建國際(01240)●末期業績
    ●雙樺控股(01241)●末期業績
    ●思路迪醫療股份(01244)●末期業績
    ●中國天瑞水泥(01252)●末期業績
    ●中國綠地博大綠澤(01253)●末期業績
    ●偉志控股(01305)●末期業績
    ●順泰控股(01335)●末期業績
    ●惠生國際(01340)●末期業績
    ●温嶺工量刃具H(01379)●末期業績
    ●中國金石(01380)●末期業績
    ●恒鼎實業(01393)●末期業績
    ●銳信控股(01399)●末期業績
    ●滿地科技股份(01400)●末期業績
    ●浦江中國(01417)●末期業績
    ●捷隆控股(01425)●末期業績
    ●中國天保集團(01427)●末期業績
    ●常達控股(01433)●末期業績
    ●C-LINK SQ(01463)●末期業績
    ●歐康維視生物-B(01477)●末期業績
    ●百福控股(01488)●末期業績
    ●集一控股(01495)●末期業績
    ●天機控股(01520)●末期業績
    ●聯洋智能控股(01561)●末期業績
    ●偉業控股(01570)●末期業績
    ●皇庭智家(01575)●末期業績
    ●力鴻檢驗(01586)●末期業績
    ●基石控股(01592)●末期業績
    ●中關村科技租賃H(01601)●末期業績
    ●一元宇宙(01616)●末期業績
    ●禹洲集團(01628)●末期業績
    ●中國金屬利用(01636)●末期業績
    ●佳兆業集團(01638)●末期業績
    ●千循科技(01640)●末期業績
    ●福森藥業(01652)●末期業績
    ●曠逸國際(01683)●末期業績
    ●華禧控股(01689)●末期業績
    ●三寶科技H(01708)●末期業績
    ●火山邑動國際控股(01715)●末期業績
    ●澳優乳業(01717)●末期業績
    ●普天通信集團(01720)●末期業績
    ●洲際航天科技(01725)●末期業績
    ●河北建設H(01727)●末期業績
    ●象興國際(01732)●末期業績
    ●中環新能源(01735)●末期業績
    ●中國育兒網絡(01736)●末期業績
    ●飛尚無煙煤(01738)●末期業績
    ●驢跡科技(01745)●末期業績
    ●兌吧(01753)●末期業績
    ●新城悅服務(01755)●末期業績
    ●新特能源H(01799)●末期業績
    ●文業集團(01802)●末期業績
    ●晨鳴紙業H(01812)●末期業績
    ●五谷磨房(01837)●末期業績
    ●德視佳(01846)●末期業績
    ●中慶股份(01855)●末期業績
    ●匯量科技(01860)●末期業績
    ●貓屎咖啡控股(01869)●末期業績
    ●冠轈控股(01872)●末期業績
    ●三愛健康集團(01889)●末期業績
    ●興達國際(01899)●末期業績
    ●中國智能交通(01900)●末期業績
    ●華興資本控股(01911)●末期業績
    ●達力普控股(01921)●末期業績
    ●曠世芳香(01925)●末期業績
    ●久久王(01927)●末期業績
    ●馬可數字科技(01942)●末期業績
    ●優矩控股(01948)●末期業績
    ●佰達國際控股(01949)●末期業績
    ●天圖投資H(01973)●末期業績
    ●陽光油砂(02012)●末期業績
    ●51信用卡(02051)●末期業績
    ●卓爾智聯(02098)●末期業績
    ●恩典生命科技(02112)●末期業績
    ●創新奇智H(02121)●末期業績
    ●云想科技(02131)●末期業績
    ●利福中國(02136)●末期業績
    ●和鉑醫藥-B(02142)●末期業績
    ●榮萬家H(02146)●末期業績
    ●遠大住工H(02163)●末期業績
    ●三葉草生物-B(02197)●末期業績
    ●萬科企業H(02202)●末期業績
    ●腦洞科技(02203)●末期業績
    ●堃博醫療-B(02216)●末期業績
    ●快狗打車(02246)●末期業績
    ●德商產投服務(02270)●末期業績
    ●固生堂(02273)●末期業績
    ●康耐特光學H(02276)●末期業績
    ●潤邁德-B(02297)●末期業績
    ●錦興國際(02307)●末期業績
    ●合豐集團(02320)●末期業績
    ●融科控股(02323)●末期業績
    ●國瑞健康(02329)●末期業績
    ●中國上城(02330)●末期業績
    ●京西國際(02339)●末期業績
    ●中國城市基礎設施(02349)●末期業績
    ●東原仁知服務H(02352)●末期業績
    ●大新銀行集團(02356)●末期業績
    ●金川國際(02362)●末期業績
    ●通達宏泰(02363)●末期業績
    ●億華通H(02402)●末期業績
    ●潤歌互動(02422)●末期業績
    ●澳亞集團(02425)●末期業績
    ●友寶在線H(02429)●末期業績
    ●中天湖南集團(02433)●末期業績
    ●濠暻科技(02440)●末期業績
    ●汽車街(02443)●末期業績
    ●普樂師集團(02486)●末期業績
    ●富景中國控股(02497)●末期業績
    ●速騰聚創(02498)●末期業績
    ●天津建發H(02515)●末期業績
    ●尚晉國際控股(02528)●末期業績
    ●泓盈城市服務H(02529)●末期業績
    ●黑芝麻智能(02533)●末期業績
    ●邁富時(02556)●末期業績
    ●獅騰控股(02562)●末期業績
    ●華昊中天醫藥H-B(02563)●末期業績
    ●草姬集團(02593)●末期業績
    ●新明中國(02699)●末期業績
    ●格林國際控股(02700)●末期業績
    ●金泰能源控股(02728)●末期業績
    ●華津國際控股(02738)●末期業績
    ●中國新華教育(02779)●末期業績
    ●遠大中國(02789)●末期業績
    ●萬城控股(02892)●末期業績
    ●盛禾生物-B(02898)●末期業績
    ●融信中國(03301)●末期業績
    ●雅高控股(03313)●末期業績
    ●偉鴻集團(03321)●末期業績
    ●中國鵬飛集團(03348)●末期業績
    ●雅居樂集團(03383)●末期業績
    ●華鼎控股(03398)●末期業績
    ●億達中國(03639)●末期業績
    ●上海小南國(03666)●末期業績
    ●中國抗體-B(03681)●末期業績
    ●康華醫療H(03689)●末期業績
    ●和諧汽車(03836)●末期業績
    ●保利物業H(06049)●末期業績
    ●九台農商銀行H(06122)●末期業績
    ●維太創科(06133)●末期業績
    ●康達環保(06136)●末期業績
    ●老鋪黃金H(06181)●末期業績
    ●愛得威建設集團H(06189)●末期業績
    ●九江銀行H(06190)●末期業績
    ●貴州銀行H(06199)●末期業績
    ●飛天雲動(06610)●末期業績
    ●環球新材國際(06616)●末期業績
    ●百望股份H(06657)●末期業績
    ●恒大物業(06666)●末期業績
    ●美因基因(06667)●末期業績
    ●第四範式H(06682)●末期業績
    ●巨星傳奇(06683)●末期業績
    ●星空華文(06698)●末期業績
    ●百得利控股(06909)●末期業績
    ●瀾滄古茶H(06911)●末期業績
    ●華南職業教育(06913)●末期業績
    ●奇士達(06918)●末期業績
    ●人瑞人才(06919)●末期業績
    ●康灃生物H-B(06922)●末期業績
    ●新娛科控股(06933)●末期業績
    ●美佳音控股(06939)●末期業績
    ●中國萬桐園(06966)●末期業績
    ●永泰生物-B(06978)●末期業績
    ●華泰瑞銀(08006)●末期業績
    ●皓文控股(08019)●末期業績
    ●吉輝控股(08027)●末期業績
    ●豐銀禾控股(08030)●末期業績
    ●吉林長龍藥業H(08049)●末期業績
    ●陸慶娛樂(08052)●末期業績
    ●恆泰裕集團(08081)●末期業績
    ●光尚文化控股(08082)●末期業績
    ●中國三三傳媒(08087)●末期業績
    ●細葉榕科技(08107)●末期業績
    ●時騰科技(08113)●末期業績
    ●吉盛集團控股(08133)●末期業績
    ●長安仁恒H(08139)●末期業績
    ●拉近網娛(08172)●末期業績
    ●超人智能(08176)●末期業績
    ●泰達生物H(08189)●末期業績
    ●鴻偉亞洲(08191)●末期業績
    ●凱順能源(08203)●末期業績
    ●恆偉集團控股(08219)●末期業績
    ●紫元元(08223)●末期業績
    ●惠陶集團(08238)●末期業績
    ●中生北控生物H(08247)●末期業績
    ●中食民安(新)(08283)●末期業績
    ●港娛國際(08291)●末期業績
    ●盛良物流(08292)●末期業績
    ●星亞控股(08293)●中期業績
    ●古兜控股(08308)●末期業績
    ●直通電訊(08337)●末期業績
    ●紫荊國際金融(08340)●末期業績
    ●簡樸新生活(08360)●末期業績
    ●靛藍星(08373)●末期業績
    ●萬里印刷(08385)●末期業績
    ●亞洲先鋒娛樂(08400)●末期業績
    ●天平道合(08403)●末期業績
    ●中國口腔產業(08406)●末期業績
    ●AV策劃推廣(08419)●末期業績
    ●春能控股(08430)●末期業績
    ●耀星科技集團(08446)●末期業績
    ●富銀融資股份H(08452)●末期業績
    ●基地錦標集團(08460)●末期業績
    ●駿碼半導體(08490)●末期業績
    ●天泓文創(08500)●末期業績
    ●中國蜀塔(08623)●末期業績
    ●中國宏光(08646)●末期業績
    ●新紐科技(09600)●末期業績
    ●宋都服務(09608)●末期業績
    ●艾迪康控股(09860)●末期業績
    ●海倫司(09869)●末期業績
    ●中旭未來(09890)●末期業績
    ●GHW INTL(09933)●末期業績
    ●高科橋(09963)●末期業績
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    ●AEON信貸(00900)●末期業績