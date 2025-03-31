本周香港上市公司公布業績參考備忘
2025年03月31日 07:00
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2025/03/31
●大中華控股(00021)●末期業績
●中國北大荒(00039)●末期業績
●大酒店(00045)●末期業績
●綠領控股(00061)●末期業績
●弘海高新資源(00065)●末期業績
●綠景中國地產(00095)●末期業績
●友成控股(00096)●末期業績
●首佳科技(00103)●末期業績
●國銳生活(00108)●末期業績
●中國長遠(00110)●末期業績
●越秀地產(00123)●末期業績
●中國儒意(00136)●末期業績
●中建富通(00138)●末期業績
●招商局港口(00144)●末期業績
●萬威國際(新)(00167)●末期業績
●開達集團(00180)●末期業績
●財訊傳媒(00205)●末期業績
●瀛晟科學(00209)●末期業績
●先施(00244)●末期業績
●中聯發展控股(00264)●末期業績
●江山控股(00295)●末期業績
●寶新置地(00299)●末期業績
●思捷環球(00330)●末期業績
●中國科創產業投資(00339)●末期業績
●中國智能健康(00348)●末期業績
●新焦點(00360)●末期業績
●芯成科技(00365)●末期業績
●中國華君(00377)●末期業績
●權識國際(00381)●末期業績
●硬蛋創新(00400)●末期業績
●弘毅文化集團(00419)●末期業績
●中國天弓控股(00428)●末期業績
●大中華金融(00431)●末期業績
●北方礦業(00433)●末期業績
●大新金融(00440)●末期業績
●新城市建設發展(00456)●末期業績
●鋑聯控股(00459)●末期業績
●中播數據(00471)●末期業績
●國美零售(00493)●末期業績
●卡森國際(00496)●末期業績
●興業合金(00505)●末期業績
●瑞風新能源(00527)●末期業績
●太平洋網絡(00543)●末期業績
●泛亞環保(00556)●末期業績
●百信國際(00574)●末期業績
●浪潮數字企業(00596)●末期業績
●豐盛控股(00607)●末期業績
●達利國際(00608)●末期業績
●中視金橋(00623)●末期業績
●三一國際(00631)●末期業績
●復星國際(00656)●末期業績
●中國大冶有色金屬(00661)●末期業績
●中民控股(00681)●末期業績
●中國海外(00688)●末期業績
●長盈集團(00689)●末期業績
●中國油氣控股(00702)●末期業績
●亞洲電視控股(00707)●末期業績
●卡姆丹克太陽能(00712)●末期業績
●太和控股(00718)●末期業績
●永恒策略(00764)●末期業績
●威發國際(00765)●末期業績
●中國稀土(00769)●末期業績
●中電光谷(00798)●末期業績
●中國錢包(00802)●末期業績
●新吉奧房車(00805)●末期業績
●天工國際(00826)●末期業績
●康大食品(00834)●末期業績
●廣泰國際控股(00844)●末期業績
●恒盛地產(00845)●末期業績
●茂業國際(00848)●末期業績
●APOLLO 出行(00860)●末期業績
●中國疏浚環保(00871)●末期業績
●從玉智農(00875)●末期業績
●旭輝控股集團(00884)●末期業績
●碧生源(00926)●末期業績
●華聯國際(00969)●末期業績
●齊合環保(00976)●末期業績
●榮暉國際(00990)●末期業績
●中天順聯(00994)●末期業績
●龍輝國際控股(01007)●末期業績
●力圖控股(01008)●末期業績
●泰凌醫藥(01011)●末期業績
●賽伯樂國際控股(01020)●末期業績
●東方電氣H(01072)●末期業績
●首都信息H(01075)●末期業績
●綠新親水膠體(01084)●末期業績
●威訊控股(01087)●末期業績
●金陽新能源(01121)●末期業績
●中國儲能科技發展(01143)●末期業績
●正乾金融控股(01152)●末期業績
●佳源服務(01153)●末期業績
●CHINANEWENERGY(01156)●末期業績
●珠光控股(01176)●末期業績
●正道集團(01188)●末期業績
●偉祿集團(01196)●末期業績
●皇朝家居(01198)●末期業績
●開源控股(01215)●末期業績
●新灃集團(01223)●末期業績
●隆成金融(01225)●末期業績
●北海康成-B(01228)●末期業績
●時代中國控股(01233)●末期業績
●中科生物(01237)●末期業績
●寶龍地產(01238)●末期業績
●青建國際(01240)●末期業績
●雙樺控股(01241)●末期業績
●思路迪醫療股份(01244)●末期業績
●中國天瑞水泥(01252)●末期業績
●中國綠地博大綠澤(01253)●末期業績
●偉志控股(01305)●末期業績
●順泰控股(01335)●末期業績
●惠生國際(01340)●末期業績
●温嶺工量刃具H(01379)●末期業績
●中國金石(01380)●末期業績
●恒鼎實業(01393)●末期業績
●銳信控股(01399)●末期業績
●滿地科技股份(01400)●末期業績
●浦江中國(01417)●末期業績
●捷隆控股(01425)●末期業績
●中國天保集團(01427)●末期業績
●常達控股(01433)●末期業績
●C-LINK SQ(01463)●末期業績
●歐康維視生物-B(01477)●末期業績
●百福控股(01488)●末期業績
●集一控股(01495)●末期業績
●天機控股(01520)●末期業績
●聯洋智能控股(01561)●末期業績
●偉業控股(01570)●末期業績
●皇庭智家(01575)●末期業績
●力鴻檢驗(01586)●末期業績
●基石控股(01592)●末期業績
●中關村科技租賃H(01601)●末期業績
●一元宇宙(01616)●末期業績
●禹洲集團(01628)●末期業績
●中國金屬利用(01636)●末期業績
●佳兆業集團(01638)●末期業績
●千循科技(01640)●末期業績
●福森藥業(01652)●末期業績
●曠逸國際(01683)●末期業績
●華禧控股(01689)●末期業績
●三寶科技H(01708)●末期業績
●火山邑動國際控股(01715)●末期業績
●澳優乳業(01717)●末期業績
●普天通信集團(01720)●末期業績
●洲際航天科技(01725)●末期業績
●河北建設H(01727)●末期業績
●象興國際(01732)●末期業績
●中環新能源(01735)●末期業績
●中國育兒網絡(01736)●末期業績
●飛尚無煙煤(01738)●末期業績
●驢跡科技(01745)●末期業績
●兌吧(01753)●末期業績
●新城悅服務(01755)●末期業績
●新特能源H(01799)●末期業績
●文業集團(01802)●末期業績
●晨鳴紙業H(01812)●末期業績
●五谷磨房(01837)●末期業績
●德視佳(01846)●末期業績
●中慶股份(01855)●末期業績
●匯量科技(01860)●末期業績
●貓屎咖啡控股(01869)●末期業績
●冠轈控股(01872)●末期業績
●三愛健康集團(01889)●末期業績
●興達國際(01899)●末期業績
●中國智能交通(01900)●末期業績
●華興資本控股(01911)●末期業績
●達力普控股(01921)●末期業績
●曠世芳香(01925)●末期業績
●久久王(01927)●末期業績
●馬可數字科技(01942)●末期業績
●優矩控股(01948)●末期業績
●佰達國際控股(01949)●末期業績
●天圖投資H(01973)●末期業績
●陽光油砂(02012)●末期業績
●51信用卡(02051)●末期業績
●卓爾智聯(02098)●末期業績
●恩典生命科技(02112)●末期業績
●創新奇智H(02121)●末期業績
●云想科技(02131)●末期業績
●利福中國(02136)●末期業績
●和鉑醫藥-B(02142)●末期業績
●榮萬家H(02146)●末期業績
●遠大住工H(02163)●末期業績
●三葉草生物-B(02197)●末期業績
●萬科企業H(02202)●末期業績
●腦洞科技(02203)●末期業績
●堃博醫療-B(02216)●末期業績
●快狗打車(02246)●末期業績
●德商產投服務(02270)●末期業績
●固生堂(02273)●末期業績
●康耐特光學H(02276)●末期業績
●潤邁德-B(02297)●末期業績
●錦興國際(02307)●末期業績
●合豐集團(02320)●末期業績
●融科控股(02323)●末期業績
●國瑞健康(02329)●末期業績
●中國上城(02330)●末期業績
●京西國際(02339)●末期業績
●中國城市基礎設施(02349)●末期業績
●東原仁知服務H(02352)●末期業績
●大新銀行集團(02356)●末期業績
●金川國際(02362)●末期業績
●通達宏泰(02363)●末期業績
●億華通H(02402)●末期業績
●潤歌互動(02422)●末期業績
●澳亞集團(02425)●末期業績
●友寶在線H(02429)●末期業績
●中天湖南集團(02433)●末期業績
●濠暻科技(02440)●末期業績
●汽車街(02443)●末期業績
●普樂師集團(02486)●末期業績
●富景中國控股(02497)●末期業績
●速騰聚創(02498)●末期業績
●天津建發H(02515)●末期業績
●尚晉國際控股(02528)●末期業績
●泓盈城市服務H(02529)●末期業績
●黑芝麻智能(02533)●末期業績
●邁富時(02556)●末期業績
●獅騰控股(02562)●末期業績
●華昊中天醫藥H-B(02563)●末期業績
●草姬集團(02593)●末期業績
●新明中國(02699)●末期業績
●格林國際控股(02700)●末期業績
●金泰能源控股(02728)●末期業績
●華津國際控股(02738)●末期業績
●中國新華教育(02779)●末期業績
●遠大中國(02789)●末期業績
●萬城控股(02892)●末期業績
●盛禾生物-B(02898)●末期業績
●融信中國(03301)●末期業績
●雅高控股(03313)●末期業績
●偉鴻集團(03321)●末期業績
●中國鵬飛集團(03348)●末期業績
●雅居樂集團(03383)●末期業績
●華鼎控股(03398)●末期業績
●億達中國(03639)●末期業績
●上海小南國(03666)●末期業績
●中國抗體-B(03681)●末期業績
●康華醫療H(03689)●末期業績
●和諧汽車(03836)●末期業績
●保利物業H(06049)●末期業績
●九台農商銀行H(06122)●末期業績
●維太創科(06133)●末期業績
●康達環保(06136)●末期業績
●老鋪黃金H(06181)●末期業績
●愛得威建設集團H(06189)●末期業績
●九江銀行H(06190)●末期業績
●貴州銀行H(06199)●末期業績
●飛天雲動(06610)●末期業績
●環球新材國際(06616)●末期業績
●百望股份H(06657)●末期業績
●恒大物業(06666)●末期業績
●美因基因(06667)●末期業績
●第四範式H(06682)●末期業績
●巨星傳奇(06683)●末期業績
●星空華文(06698)●末期業績
●百得利控股(06909)●末期業績
●瀾滄古茶H(06911)●末期業績
●華南職業教育(06913)●末期業績
●奇士達(06918)●末期業績
●人瑞人才(06919)●末期業績
●康灃生物H-B(06922)●末期業績
●新娛科控股(06933)●末期業績
●美佳音控股(06939)●末期業績
●中國萬桐園(06966)●末期業績
●永泰生物-B(06978)●末期業績
●華泰瑞銀(08006)●末期業績
●皓文控股(08019)●末期業績
●吉輝控股(08027)●末期業績
●豐銀禾控股(08030)●末期業績
●吉林長龍藥業H(08049)●末期業績
●陸慶娛樂(08052)●末期業績
●恆泰裕集團(08081)●末期業績
●光尚文化控股(08082)●末期業績
●中國三三傳媒(08087)●末期業績
●細葉榕科技(08107)●末期業績
●時騰科技(08113)●末期業績
●吉盛集團控股(08133)●末期業績
●長安仁恒H(08139)●末期業績
●拉近網娛(08172)●末期業績
●超人智能(08176)●末期業績
●泰達生物H(08189)●末期業績
●鴻偉亞洲(08191)●末期業績
●凱順能源(08203)●末期業績
●恆偉集團控股(08219)●末期業績
●紫元元(08223)●末期業績
●惠陶集團(08238)●末期業績
●中生北控生物H(08247)●末期業績
●中食民安(新)(08283)●末期業績
●港娛國際(08291)●末期業績
●盛良物流(08292)●末期業績
●星亞控股(08293)●中期業績
●古兜控股(08308)●末期業績
●直通電訊(08337)●末期業績
●紫荊國際金融(08340)●末期業績
●簡樸新生活(08360)●末期業績
●靛藍星(08373)●末期業績
●萬里印刷(08385)●末期業績
●亞洲先鋒娛樂(08400)●末期業績
●天平道合(08403)●末期業績
●中國口腔產業(08406)●末期業績
●AV策劃推廣(08419)●末期業績
●春能控股(08430)●末期業績
●耀星科技集團(08446)●末期業績
●富銀融資股份H(08452)●末期業績
●基地錦標集團(08460)●末期業績
●駿碼半導體(08490)●末期業績
●天泓文創(08500)●末期業績
●中國蜀塔(08623)●末期業績
●中國宏光(08646)●末期業績
●新紐科技(09600)●末期業績
●宋都服務(09608)●末期業績
●艾迪康控股(09860)●末期業績
●海倫司(09869)●末期業績
●中旭未來(09890)●末期業績
●GHW INTL(09933)●末期業績
●高科橋(09963)●末期業績
2025/04/03
●AEON信貸(00900)●末期業績