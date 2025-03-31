【業績一覽】黑芝麻智能、指尖悅動、吉星新能源等
2025年03月31日 07:51
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黑芝麻智能(02533)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3.13億元人民幣，每股盈利1.2元人民幣，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損48.55億元人民幣。
指尖悅動(06860)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3,284.3萬元人民幣，按年升384.8%，每股盈利1.74分，不派息。
吉星新能源(03395)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至2,026.7萬加元，每股虧損4加仙，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損2,114.6萬加元。
通通AI社交(00628)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利3,964.1萬元人民幣，按年升7.1%，每股盈利0.98分，不派息。
萬順集團控股(01746)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損686.1萬元，盈轉虧，每股虧損0.69仙，不派息。公司去年同期錄股東應佔溢利68萬元。
宜賓銀行(02596)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利5.13億元人民幣，按年升9.5%，每股盈利13分，每股派息5分。