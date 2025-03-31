港交所：AI浪潮掀香港股票期權成交熱

DeepSeek效應重燃投資者對中國科技股的興趣，推動香港股票期權市場的成交量連創新高。事實上，與香港上市科技股相關的股本產品已發展多年，對於股票期權及衍生權證最近的交投趨勢有着重要影響。

AI熱帶動股票期權成交增逾半成

過去幾個月，股票期權成交量在DeepSeek效應下顯著飆升，2月份平均每日成交量達到118萬張合約，按月增長56%並創下月度新高。對上一次股票期權平均每日成交量突破百萬張合約為2024年10月、中國政府宣布多項刺激經濟政策後。

與上次不同，最近這次的成交量增長更集中於中國科技股相關合約(見《成交量增幅十大股票期權》表)。另外，在交投顯著上升的同時，相關科技股的波動性亦見增加。

上市改革促成中概股回流潮

回顧相關發展：2018年，香港交易所推出上市制度改革，促進已在海外掛牌的中概股回流上市，為中國科技股相關的股票期權市場奠下基礎。新上市制度允許具有不同投票權架構的創新公司及未有收入的生物科技公司在香港上市，並為尋求在香港進行第二上市的大中華地區公司和國際公司建立更便捷的上市途徑。

許多在海外上市的中概股在新規推出之後接踵而至，選擇回港尋求第二上市或雙重主要上市，當中不乏知名科技企業，例如阿里巴巴(後來升級為雙重主要上市)、京東、百度和網易等。

以上回流上市潮為香港衍生產品市場提供了更豐富的標的資產，加上中國增長動力轉向高科技產業，至今與中國科技股相關的股票期權已成為香港股票期權市場的主流。

多元化產品選擇

目前，香港交易所共有超過130隻股票期權可供買賣，包括最近推出的六隻新股票期權類別，涵蓋美的集團、華潤電力、華虹半導體、中國宏橋、海爾智家及新東方六隻標的股票。

除股票期權外，衍生權證也可讓投資者獲得個股風險敞口。中國科技股的回升，帶動香港股票衍生權證平均每日成交額於2月份大幅上升至49.6億元，為2024年平均每日成交額近1.8倍，較2024年10月交投量獲刺激經濟政策消息提振期間增加23.4%。

另外，投資者亦可透過衍生權證投資於上述六隻新股票期權類別的個股。截至3月中，共有10家發行商提供近60隻與該六隻股票類別相關的衍生權證。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)