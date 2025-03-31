兗礦：煤價下季有望止跌　化工利潤可以對沖

董事長李偉表示，內地去年產煤18.1億噸，進口煤炭更多達5.4億噸，比過往每年不多於3億噸相差甚多，原因是近幾年先進產能持續釋放，以及國家緩解煤價過高對經濟影響，但政府只是想煤價合理，目前回落到4、5年前低位已引發當局關注，預計煤價第2季能夠止跌，又強調公司完全能夠承受這樣的煤價。

他續指，由於內地經濟向好，欠佳的產能會出清、煤炭本身亦是能源的兜底保障，可以支持公司未來派息。

另外，兗礦去年煤化工毛利率提高3個百分點至19.68%，趙治國相信，按照現時煤化工產品售價走勢和煤價尚在走低，煤化工部分利潤水平會接近或超過2024年全年，對沖煤價下滑對公司利潤的影響。