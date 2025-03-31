【名家分析】洪灝估港股再升機率高　黃國英點選心水股

即將踏入第二季，在美國4月2日將宣布徵收「對等關稅」，以及中國救市措施支援的背景下，港股和A股來季會點走？東網訪問了兩位專家，為大家剖釋大市看法。

●著名經濟學家洪灝

洪灝在接受東網訪問時多次強調，「今年港股還有新高」，雖然首季恒指尚未觸及25,000點，「但全年高位仍未體現」，只是礙於升勢持續了一段時間，進入整固，出現阻力，相信恒指盤整過後再上機率很高，故並不看淡港股後市，且即使恒指回落到21,000至22,000點，跌幅也是約10%，低位支持不斷上移，故毋須過分擔心。

洪灝將於4月中旬加盟華福證券國際出任行政總裁。此前他提及，中資券商實力愈來愈強，是他加盟新公司的重要原因；又透露他上任後將負責海外擴張業務，「做咗多年投行，今次是一個更大嘅角色」，形容今年港股機遇大有可為，可趁機大展拳腳。

他直言，內地銀行存款高企，撇除投資A股，民眾暫乏置業意欲，惟希望「出海」至不同市場；並舉例指，近期港股上漲涉及「北水」買起就是例子，而今年香港新股市場表現亦不俗。他舉例，若於恒指18,000點時撈貨，持貨到24,000點，暫毋須太過搏殺，因恒指需要「小休一會」，板塊操作仍是科技、消費、高分紅為主。至於近期強勢的金礦股亦可能要「稍作休息」。

A股方面，他相信：「若港股有得升，A股唔會太差」，原因是「無理由港股估值上調而A股原地踏步」，同時中港兩地股市推進了「互聯互通」，港股表現實情應逐步修正至A股價位，而非A股修正至港股價位，此亦是港股後市有力向上的原因之一。惟他補充，並不能預知後市有其他利好因素，只是觀察到今年資金流動推高港股的確是重要因素。

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●黃國英資產管理創始人黃國英

如今全球正聚焦美國本周宣布向全球各國開徵對等關稅的詳情。人稱「英Sir」的黃國英認為，理論上關稅意味美國經濟未來或受「封關」影響表現較差，但與此同時，特朗普又拉攏了台積電、阿聯酋等在美國投資，此消彼長下，市場或率先對賭美國經濟接下來由「投資引領」，也重視在關稅新環境下「邊間企業贏，邊間企業輸」，故此預料後續與美國零售業有關的企業股價走勢較差，反之與基建有關的股份，譬如聯合租賃（United Rentals）或會較好。

整體而言，他指美股宜採取「博大霧」策略，如留意羅賓漢（Robinhood）、納斯達克交易所等股份，「美股7雄」可吼英偉達，持倉不宜太重，惟應有適量倉位。另他重申，美股現階段已很難透過指數方式炒上炒落，原因是指數只是反映大市值股份的變動，隨着美股板塊表現較為分化，美股後續走勢或會較為無定向風，投資者不能「一本通書睇到老」，若以理論放諸股市，加徵關稅下特斯拉（Tesla）應該見100美元，恒指則見18,000點，實質操作顯然並非如此。