摩通：對長和可能暫緩賣港口未感意外 年底目標價睇50元
2025年03月31日 14:01
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摩根大通對關於長和(00001)可能延遲港口交易及分拆電訊業務作出評論，稱自該公司3月4日公布出售環球港口業務原則性協議後，有關出售港口業務爭議不斷，令交易能否順利進行存在變數。由於地緣政治影響持續增加，摩通表示，對可能出現的延遲並不感到意外，對長和今年12月底目標價為50港元，給予「增持」評級。
最新的市場猜測是，長和將延遲原定於4月2日簽署的交易。先要澄清的是，預期於4月2日簽訂的交易只涉及兩個巴拿馬港口，佔全球港口業務少於5%。對於其餘所有港口的獨家協議，即分布於23個國家的43個港口，仍然有效至今年7月27日，即第一份協議簽訂後145天。
摩通相信，長和在7月27日確認交易前，會致力解決與各利益相關者的衝突。如有需要，該日期或會進一步延長，亦不會感到意外。不過，摩通料長和股價會對最新的市場揣測，作出輕微負面反應。
另外媒3月底報道，長和正考慮分拆其電訊業務，並於倫敦上市。如果消息屬實，據外媒估算，潛在企業價值(EV)可能達到1,150億至1,390億元。
摩通指，其獲得投資者對交易的反應兩極化，部分人相信交易最終會進行，一些人認為機會相當低。據摩通估計，如果交易繼續進行，將為長和帶來約15%的資產淨值增值，其上周五(28日)收市價45.15元，仍較該交易首次宣布前的最後收市價高約17%，顯示市場仍反映交易「開綠燈」。長和股價之前曾見51至52元，反映資產淨值(NAV)折讓收窄，原因是潛在的成功資產變現。
媒體指有關出售港口交易或延遲，可能會引發股價輕微負面反應。如果出售港口交易結果完全取消，理論上股價可能會回落至38至39港元，即交易前的股價，甚至可能更低。
摩通提到，市場揣測長和分拆電訊業務並非完全新事，指電訊潛在EV約110億至140億英鎊，可能佔長和市值約67至80%，以長和EV計，佔比介乎27至32%。摩通指，長和的電訊業務去年除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)約231億元，長江基建(01038)之前已在英國倫敦第二上市，認為長和有可能將電訊業務分拆至倫敦上市。