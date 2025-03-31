摩通：對長和可能暫緩賣港口未感意外　年底目標價睇50元

最新的市場猜測是，長和將延遲原定於4月2日簽署的交易。先要澄清的是，預期於4月2日簽訂的交易只涉及兩個巴拿馬港口，佔全球港口業務少於5%。對於其餘所有港口的獨家協議，即分布於23個國家的43個港口，仍然有效至今年7月27日，即第一份協議簽訂後145天。

摩通相信，長和在7月27日確認交易前，會致力解決與各利益相關者的衝突。如有需要，該日期或會進一步延長，亦不會感到意外。不過，摩通料長和股價會對最新的市場揣測，作出輕微負面反應。

另外媒3月底報道，長和正考慮分拆其電訊業務，並於倫敦上市。如果消息屬實，據外媒估算，潛在企業價值(EV)可能達到1,150億至1,390億元。

摩通指，其獲得投資者對交易的反應兩極化，部分人相信交易最終會進行，一些人認為機會相當低。據摩通估計，如果交易繼續進行，將為長和帶來約15%的資產淨值增值，其上周五(28日)收市價45.15元，仍較該交易首次宣布前的最後收市價高約17%，顯示市場仍反映交易「開綠燈」。長和股價之前曾見51至52元，反映資產淨值(NAV)折讓收窄，原因是潛在的成功資產變現。

媒體指有關出售港口交易或延遲，可能會引發股價輕微負面反應。如果出售港口交易結果完全取消，理論上股價可能會回落至38至39港元，即交易前的股價，甚至可能更低。