國泰夥蘇黎世香港達成策略合作夥伴關係

該企稱，合作不但充分利用雙方的優勢，同時亦為國泰會員提供專屬優惠。透過提供保障和服務，是次合作有效提升國泰作為尊尚旅遊生活品牌的定位，加強蘇黎世的保險公司的地位，並滿足雙方客戶各類的需求。

國泰顧客時尚生活產品總經理郁瑋表示，與蘇黎世的合作，提供多方面的保險產品讓會員更安心無憂，並在邁向更健康快樂的生活之旅中賺取里數。

蘇黎世保險(香港)行政總裁許金桂稱，合作體現彼此的共同願景，保障國泰會員的生活，同時為客戶的生活增值，提供卓越的產品和服務。透過向國泰會員提供多方面的生活保障，包括手機、家居和汽車保障，我們非常高興能夠與國泰合作，確保客戶無論在空中和地面都得到充分保障。」

蘇黎世的屏幕保及意外醫療現金津貼將無縫嵌入國泰品味網店的購買流程。因此，國泰會員在國泰品味網店購買指定產品時，可以輕鬆一站式加購相關保障，整個投保過程均可以在網上完成。為慶祝是次合作，即日起至2025年6月30日期間，國泰品味網店亦會在會員購買指定產品時送出屏幕保。