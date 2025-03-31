調查：25%港人未來希望持有虛擬資產

香港科技大學工商管理學院針對虛擬資產及代幣化貨幣的取態，發布公眾意見調查結果顯示，約25%受訪者表示未來希望持有虛擬資產，相比2023年9月中旬發生涉及一間加密貨幣平台的涉嫌詐騙事件後，增加6個百分點。

科大商學院於2024年11月展開為期三周的最新調查，合共訪問5,863名香港成年市民。前兩次調查分別在上述金融事件發生前（2023年4月/5月）以及不久後（2023年9月/10月）進行。

調查結果指出，若加密貨幣交易所受到監管，受訪者使用意願將顯著提升。其中，認為受監管平台存款更安全的受訪者比例，較無監管平台高出兩成。三次調查均顯示比特幣（Bitcoin）較其他類型的虛擬資產更受歡迎。根據最新的調查，81%的受訪者有興趣持有比特幣，較首次調查增加7個百分點，另受訪者對非同質化代幣（NFT）的興趣減弱，較首次調查下降11個百分點，反映投資者偏好已從投機性數字收藏品轉移至其他領域。

然而，公眾對代幣化貨幣的認知有待提升。結果顯示，許多受訪者表示對央行數碼貨幣（CBDC）（72%）、數碼港元（e-HKD）（65%）、穩定幣（61%）及代幣化存款（81%）缺乏認知。約34%受訪者支持在適當監管下，允許私營部門發行穩定幣或代幣化存款。此外，過半數（52%）受訪者認同代幣化存款應與傳統銀行存款享有同等法律地位和保障。

就促進虛擬資產行業發展，科大研究團隊提出四項建議，包括簡化交易流程、增強互通性、增強安全性和私隱保障、加強監管框架以及加強教育提升認知。

科大資訊系統講座教授譚嘉因表示，香港正在積極推動虛擬資產行業，力求在監管與市場創新之間取得平衡，期望此次最新調查能為香港打造強大的虛擬資產行業提供重要參考。作為數字經濟的重要部分，虛擬資產領域需要更多教育項目，以提升公眾對其發展機遇與潛在風險的認知及了解。