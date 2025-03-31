【業績一覽】錦興國際控股、綠景中國地產及華鼎控股等
2025年03月31日 22:55
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●錦興國際控股(02307)公布截至2024年12月底止年度業績，期內收益增6.1%至38.24億港元。去年公司普通股本持有人應佔年內溢利淨額為2,820萬港元，2023年度錄虧損淨額1.32億元。建議派付末期股息每股0.7港仙。
●綠景中國地產(00095)公布截至2024年12月底止年度業績，期內收益37.13億元人民幣(下同)，按年減39.29%。去年公司股東應佔虧損51.71億元，虧損按年大增1.43倍。不派息。
●恩典生命科技(02112)公布截至2024年12月底止年度業績，期內收入錄1376.4萬美元，按年跌約49%。去年公司擁有人應佔虧損4812.8萬美元，虧損按年增加約22%。不派末期息。
●華鼎控股(03398)公布截至2024年12月底止年度業績，期內公司股權持有人應佔之虧損為4.81億港元，虧損按年增33.16%。不派末期息。
●中國北大荒(00039)公布截至2024年12月底止年度業績，期內公司擁有人應佔虧損2.95億港元，按年增92.93%。不派末期息。