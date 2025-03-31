【業績一覽】時代中國控股、福森藥業及偉志控股等
2025年03月31日 22:56
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●福森藥業(01652)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內收益約3.26億元人民幣(下同)，按年減少約42.4%。去年公司股權持有人應佔虧損約1.88億元，相比2023年度虧損
3,630萬元顯著擴大。不派息。
●普天通信集團(01720)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內總收入按年增加約7.9%至約6.63億元人民幣(下同)。去年公司擁有人應佔年內溢利按年增加約141.6%至約1,850萬元。不派息。
●長盈集團（控股）(00689)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔虧損19.6萬港元，而2023年度錄溢利2150.0萬元，不派息。
●時代中國控股(01233)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內年度收入為131.10億元人民幣(下同)，按年減幅為37.6%。去年公司擁有人應佔虧損166.10億元，虧損按年擴大2.68倍。不派息。
●偉志控股(01305)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內營業額23.72億港元，按年增19.46%。去年公司擁有人應佔年內利潤4667.9萬元，按年增28.17%。不派息。