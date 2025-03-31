【業績一覽】五谷磨房、遠大中國及馬可數字科技等
2025年03月31日 22:57
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●五谷磨房(01837)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內收入錄20.60億元人民幣(下同)，按年升約12%。去年公司擁有人應佔年內溢利1.87億元，按年增約23%。擬派末期股息每股普通股0.04港元。
●中聯發展控股(00264)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔虧損1706.2萬港元，虧損按年收窄38.86%。不派息。
●中國智能交通(01900)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內公司擁有人應佔溢利2205.8萬元人民幣(下同)，按年減少83.92%。不派息。
●遠大中國(02789)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內收入22.12億元人民幣(下同)，按年減少13.89%。去年錄虧損3.53億元，相比2023年度錄利潤2532.4萬元由盈轉虧。不派末期息。
●馬可數字科技(01942)公布截至2024年12月31日止年度業績，期內收益錄12.53億元人民幣(下同)，按年減少11.71%。去年公司擁有人應佔虧損1.43億元，虧損按年擴大89.53%。不派息。