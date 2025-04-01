廖嘉豪：美國債或續佔優　財赤擴張及加大AI投資續撐A股

美國國債價格上周逆市上升，利率期貨市場對美國的全年減息預期由上周提及的2.7次升至3.1次，而筆者一直看好的中年期美國國債亦跑贏其他較長年期國債，5年期美國國債收益率單周跌約0.12厘(收益率因價格上升而下跌)，跌幅大過10年(0.09厘)、20年(0.04厘)及30年(0.04厘)，而近期的關稅發展似乎續有利美國國債。

市場聚焦特朗普在4月2日公布的對等關稅詳情，新增關稅額度或因地區現行稅制(如有否實施特朗普認為不利美國的增值稅)，以及對美國的貿易逆差規模而異(2024年美中及美歐盟貿易逆差分別為約3,000億及2,500億美元)。花旗分析員按美國平均關稅(由目前約2.3%)增至20%以及10%作情景分析，評估新增關稅如何影響宏觀環境以及不同資產類別的表現。6個月的預期夏普比率(反映投資者額外承受每一單位風險所獲得的額外收益，比率愈高愈好)結果顯示，美國國債、核心歐盟國家國債、貴金屬、英國國債及日本國債在關稅增至20%的情況下皆錄得正夏普比率，當中美國國債及核心歐盟國家國債的夏普比率最高；而美國國債、核心歐盟國家國債、貴金屬及英國國債是在關稅增至20%及10%的情況下仍錄得正夏普比率的資產類別，避險資產目前或比各地股票資產佔優。

目前的投資組合建議仍是約62%股票(美股佔整體組合的約35％)，債券佔約38%，若投資者的投資分布接近該比例則毋須於目前急於加大股票配置。增加關稅和削減聯邦支出相關新聞已令美國散戶投資者對美股的情緒巨變，美國散戶的淨看好比例(看好減看跌)已跌至負40左右，為2022年股債雙殺後最低，2010年往績顯示，標普500指數觸及目前淨看好比例水平的12個月後普遍錄得雙位數回報，目前關稅發展或有利投資者以較吸引的估值水平吸納優質美股。雖然關稅發展仍充滿變數，但目前並不認為美國政策會推動美國和世界經濟步入一個能使風險資產價格大跌的自我實現收縮環境。

另一方面，中國股市與美股的低相關性亦有利投資者在美國經濟周期性放緩期間分散投資至中國股市。滬深300指數、MSCI中國指數及恒生指數過去12個月與標普500的相關系數分別為約正1%、正10%及正15%。

目前中國股市正經歷財政赤字擴張及加大投資AI兩大的順風因素。今年首兩個月中國財政赤字達6,220億元人民幣(相當於今年首季GDP約0.9%)，創歷年同期新高，亦較2024年同期赤字規模增加一倍。同期政府債券融資規模亦創新高至2.4萬億元人民幣，反映內地積極透過財政政策刺激經濟。內地AI投資熱潮在全國人大會議後進一步升溫。深圳市政府則宣布成立規模達500億元人民幣的專項基金，投資涵蓋AI及機械人產業各階段發展，當局容許任何單一項目完全虧損，表現出異常高的風險承受能力；多間國有銀行亦紛紛成立或擴大旗下AI及機械人相關投資基金，投資者可透過中國股市在美國經濟前景進一步明朗化前捕捉策略性股市機會。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪