【業績一覽】卡姆丹克太陽能、中國錢包、APOLLO出行等
2025年04月01日 07:52
東網電視更多新聞短片
卡姆丹克太陽能(00712)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損4,838.3萬元人民幣，每股虧損4.68分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔溢利4,445.6萬元人民幣。
中國錢包(00802)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至3.44億元，每股虧損57.1仙，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損3,211.8萬元。
APOLLO出行(00860)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至15.38億元，每股虧損180仙，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損8.6億元。
華津國際控股(02738)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損9,102.6萬元人民幣，每股虧損15.17分，不派息。公司2023年同期錄股東應佔溢利8,565.6萬元人民幣。
北方礦業(00433)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔虧損收窄至6,848.6萬元，每股虧損0.55仙，不派息。公司2023年同期錄股東應佔虧損16.32億元。
達利國際(00608)公布截至2024年12月31日止全年度業績，股東應佔溢利9,168.1萬元，按年跌19.3%，每股盈利30仙，不派息。