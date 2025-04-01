停牌公司一覽
2025年04月01日 07:53
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多間公司因延遲刊發業績而於開市前申請停牌，包括思捷環球(00330)、天譽置業(00059)、正乾金融控股(01152)、維太創科(06133)、華榮能源(01101)、偉業控股(01570)、恒盛地產(00845)、廣匯寶信(01293)、滙景控股(09968)、華昊中天醫藥(02563)、天聚地合(02479)、偉鴻集團控股(03321)、華檢醫療(01931)、中國上城(02330)、中國天瑞水泥(01252)、華油能源(01251)、正道集團(01188)、泰和小貸(01915)、珠光控股(01176)、齊合環保(00976)、從玉智農(00875)、中國三迪(00910)、瀾滄古茶(06911)、美因基因(06667)、先機企業集團(00176)、寶新置地(00299)、百信國際(00574)、聖馬丁國際(00482)、中國安儲能源(02399)、金泰能源控股(02728)、天譽置業(00059)、弘海高新資源(00065)、三巽集團(06611)、世紀陽光(00509)、日本共生(00627)、云想科技(02131)、中國安儲能源(02399)、CMON(01792)、新城悅服務(01755)、金泰能源控股(02728)、澳優(01717)、中國前沿科技集團(01661)、基石控股(01592)、珠光控股(01176)、賽伯樂國際控股(01020)。
另外，豐盛控股(00607)於開市前申請停牌，以待刊發內幕消息公告。