鄧聲興：內地以舊換新政策刺激家電需求

業績增長主要得益於高端化及智能化轉型戰略，通過提升高毛利產品佔比及智能製造升級，毛利率提升0.7個百分點至26.2%，其他收入增至97億元(受益於增值稅附加扣除政策)，財務費用降至10億元。從業務板塊來看，家電業務表現穩健，全年收入2,695億元，增長9.4%，其中第四季度增長7%；ToB業務收入1,045億元，增長6.9%，其中智能建築科技增長10%，新能源及工業技術增長21%，機械人與自動化業務雖下滑8%，但第四季度各板塊均呈現向好趨勢，智能建築科技和工業技術分別增長27%和26%。

美的集團在白電領域的龍頭優勢顯著，發展策略清晰。家電業務方面，國內以舊換新政策將刺激需求，COLMO和東芝雙高端品牌持續優化盈利結構，海外OBM業務佔比有望在2025年進一步提升；ToB業務逐步改善，通過跨產品事業部協同效應，伴隨規模擴張盈利能力有望持續優化。股份阻力位101元，支持位70元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)