據報Meta高層向美國貿易官員施壓　要求對抗歐盟罰款等

外媒引述知情人士透露，最近幾周Meta高層向美國貿易官員施壓，要求他們對抗歐盟即將實施的罰款及禁令，這是美國總統特朗普上任以來，Meta行政總裁朱克柏格首次提出具體要求。

有關決定涉及Meta是否應該被迫向Facebook及Instagram用戶提供選項，免費存取這些服務，而不會看到個人化廣告，不過此舉將削弱Meta的主要盈利方式。

知情人士補充，Meta的目標是推動特朗普政府，對該公司所指的歧視性決定作出有力回應，特朗普政府目前正準備在周三(2日)對歐盟及其他國家徵收新一輪關稅。Meta希望美國施壓，能說服歐盟委員會淡化該公司必須遵守該決定的程度。

Meta發言人表示，這不只是罰款的問題，而是委員會試圖阻礙成功的美國企業，僅僅因為它們是美國企業，卻放過中國及歐洲的競爭對手。

歐盟委員會發言人指，歐盟官員對所有在區內經營的公司平等執行歐盟法律，無論這些公司在何處註冊。

據接近Meta的人士透露，朱克柏格一年以來大部分時間都對歐洲日益增多的法規及稅收感到沮喪。在特朗普就職典禮結束後，朱克柏格表示，他希望與特朗普合作，推動包括歐洲在內的全球監管，他表示歐洲的法律令審查制度化，導致任何創新都變得困難。