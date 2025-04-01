滙豐卓越尊尚財富中心今開幕　駐有近百名服務專員

滙豐集團行政總裁艾橋智（中）、集團營運總監Suzy White（左二）、滙豐香港區行政總裁林慧虹（右二）、滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如（左一）及滙豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞（右一）主持首個滙豐卓越尊尚財富中心的開幕儀式。

滙豐卓越尊尚財富中心今日於香港開幕，位於滙豐中環總行五樓，佔該樓層一半空間，相等於1萬平方呎面積。該中心駐有接近100名財富服務相關專員，並設有約40間設施齊全的會客室，可與客戶就財務規劃、優化投資組合及財富傳承等進行深入討論。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如表示，滙豐是區內領先的銀行及最大的財富產品分銷商。新客戶穩步上升，不單顯示集團實力雄厚能搶佔市場不同機遇，同時印證香港是全球首屈一指的跨境財富管理樞紐。集團首個卓越尊尚財富中心策略性地選址中環地標滙豐總行，突顯集團對香港作為本位市場及全球業務策略性重要支柱的發展承諾。

滙豐總行五樓其餘部分將會暫時關閉進行翻新工程，預計於今年第三重新招待滙豐卓越理財客戶。今年下半年集團將繼續推出其他提升服務的重要項目，包括開設另一間滙豐卓越尊尚財富中心。