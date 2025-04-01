都市麗人：開舖取態趨審慎　目標全年最多開店700間

該公司去年增加850間門店，總店舖超過4,500間，其中，主打女性內衣的「都市麗人」品牌佔94%，中高端市場的居家服飾品牌「純棉居物」及高端女性內衣品牌「歐迪芬」分別佔2.5%及3.5%。

他指，「都市麗人」將繼續集中在三至五線城市開店，一、二線城市主要選擇周邊地區；「純棉居物」去年門店逾100間，今年目標翻倍，仍以一、二線城市為主，在深圳、廣州、華東等地方擴展，又透露深圳萬象食家的門店銷售，自去年10月起，有7成來自香港人，較以往2至3成大幅增加。

鄭氏指，留意到男性貼身衣物的發展機會，近年在「都市麗人」品牌中，針對男性市場新設「都市鋒尚」系列，佔去年品牌銷售收入不足一成，但男士對品牌的忠誠度高，看好未來的前景，目標相關收入在5年內提升至品牌銷售約兩成。