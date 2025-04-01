VISA：ZA Bank成Click to Pay發卡銀行

全球電子支付公司Visa宣布，數字銀行ZA Bank成為香港及亞太區首家將Click to Pay設為標準Visa卡功能的發卡銀行，為持卡人提供更快捷、無縫且安全的網上付款體驗。是次合作反映發卡機構、收單機構和商戶日益關注顧客滿意程度，並致力提升整體網上購物體驗。

Visa Click to Pay為網上購物帶來前所未有的便捷體驗，將付款時間從數分鐘縮短至數秒。已登記持卡人可跳過訪客支付程序和填寫表格欄位，並無需記住密碼，同時亦能確保交易安全。持卡人更可透過裝置的生物識別功能啟用Visa支付通行密鑰(Visa Payment Passkey)，進一步增強安全性。由即日起，ZA Card持卡人可於ZA Bank App內登記Click to Pay。

Visa香港及澳門區副總經理產品部應奕表示，很高興與ZA Bank合作，為其持卡人引入Visa Click to Pay，合作凸顯Visa致力打造安全、無縫及包容性高的支付生態系統，以回應消費者、銀行夥伴及網上商戶不斷演變的需求與行為。