新地料apm商場4至5月人流及生意額有雙位數升幅
2025年04月01日 17:08
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新地代理租務部助理總經理(推廣)助理總經理馮穎欣（右二）
新鴻基地產(00016)旗下觀塘apm商場今年踏入20周年，3至5月投放推廣費達1,000萬港元，較去年同期升逾10%；新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣指，4至5月的公眾假期較為分散，同期又有5.1假期，以及啟德體育園將舉行多場大型娛樂及體壇活動，相信人流升幅有一定承托力，預計商場期間人流及生意額將較去年有雙位數升幅。
馮表示，雖然過去一年在大環境經濟及購物模式轉變影響下，零售市場面對不少挑戰，然而，apm在2024年全年人流仍按年增長10%，尤其是在去年暑期帶動全城睇奧運、及聖誕高峰期受惠一簽多行恢復等，都為人流及營業額帶來升幅動力。繼3月中以「AI機械科技大匯演」打響頭炮後，商場舉行多個影視活動，打造「應援經濟」，而周年慶祝重頭戲將在今年暑期舉行。
至於3至5月，包括有商場聯乘南韓人氣經典知名角色Mr.Donothing，攜手打造以童年必玩、中庭佔地逾1,500方呎的綠色遊樂場喚醒童心，亦推介商場L2 apm Garden，感受鬧市中的綠洲。此外，商場將於5月1日至5日期間與Mr.Donothing合作在中庭舉行5天快閃店。優惠方面，apm並提供以泊車優惠及消費獎賞，雙管齊下吸客；一系列消費獎賞和活動料能在4月至5月的假期中帶動人流消費。