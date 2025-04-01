新地料apm商場4至5月人流及生意額有雙位數升幅

馮表示，雖然過去一年在大環境經濟及購物模式轉變影響下，零售市場面對不少挑戰，然而，apm在2024年全年人流仍按年增長10%，尤其是在去年暑期帶動全城睇奧運、及聖誕高峰期受惠一簽多行恢復等，都為人流及營業額帶來升幅動力。繼3月中以「AI機械科技大匯演」打響頭炮後，商場舉行多個影視活動，打造「應援經濟」，而周年慶祝重頭戲將在今年暑期舉行。

至於3至5月，包括有商場聯乘南韓人氣經典知名角色Mr.Donothing，攜手打造以童年必玩、中庭佔地逾1,500方呎的綠色遊樂場喚醒童心，亦推介商場L2 apm Garden，感受鬧市中的綠洲。此外，商場將於5月1日至5日期間與Mr.Donothing合作在中庭舉行5天快閃店。優惠方面，apm並提供以泊車優惠及消費獎賞，雙管齊下吸客；一系列消費獎賞和活動料能在4月至5月的假期中帶動人流消費。