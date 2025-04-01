滙控：今年維持5成派息比率　未來優先投資香港

他提及，香港作為中國以及世界其他地區的主要超級連繫人，能發揮非常重要的作用，受惠於資本市場的復甦，香港應能繼續增長，進一步加強香港作為國際金融中心的領導地位。

集團行政總裁艾橋智稱，香港將繼續是集團的重點市場，未來會優先投資於本港，支持中小企為其中一個焦點。他提到，自從去年3月業界發起支援中小企後，有1.3萬間中小企受惠於減費和延長貸款等措施，至今滙豐在香港有620萬客戶，未來會繼續和商界合作並提供適當支持。

他補充，集團計劃增加在香港的財富管理中心數目，並提升集團在財富管理方面能力，務求在2030年之前，將香港打造成為全球領先的跨國財富管理中心，認為該措施有助於集團繼續發展香港業務及支持香港經濟。

杜嘉琪：將維持交行持股