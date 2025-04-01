滙控：今年維持5成派息比率 未來優先投資香港
2025年04月01日 18:57
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滙豐控股集團主席杜嘉祺（中），行政總裁艾橋智（右）
滙豐控股(00005)集團主席杜嘉祺在出席香港股東非正式會議時表示，集團的股息前景依然強勁，今年派息比率維持50%，有信心能實現集團在2025年至2027年15%的有形股本回報率目標，隨着內地持續的財政和貨幣刺激措施，中國今年有望實現GDP增長約5%的目標。
他提及，香港作為中國以及世界其他地區的主要超級連繫人，能發揮非常重要的作用，受惠於資本市場的復甦，香港應能繼續增長，進一步加強香港作為國際金融中心的領導地位。
集團行政總裁艾橋智稱，香港將繼續是集團的重點市場，未來會優先投資於本港，支持中小企為其中一個焦點。他提到，自從去年3月業界發起支援中小企後，有1.3萬間中小企受惠於減費和延長貸款等措施，至今滙豐在香港有620萬客戶，未來會繼續和商界合作並提供適當支持。
他補充，集團計劃增加在香港的財富管理中心數目，並提升集團在財富管理方面能力，務求在2030年之前，將香港打造成為全球領先的跨國財富管理中心，認為該措施有助於集團繼續發展香港業務及支持香港經濟。
杜嘉琪：將維持交行持股
內地日前向交通銀行(03328)在內的4間國有大銀行注資，令滙控在交行的持股由19.03%攤薄至16.06%。杜嘉祺表示，集團正在研究其技術要素，相信隨着交行盈利能力持續增長，集團將再次獲得豐厚的回報；兩行合作已有逾20年歷史，強調滙控仍然致力於中國，並繼續致力於維持有交行的股份。