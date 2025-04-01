恒地The Henderson藝術花園已開放　執董黃浩明到場感受氛圍

The Henderson旁的藝術花園，永久展出名為《生息之源》(Breathing Tree)的藝術裝置，結合風、水及霧的元素，形象化地展現自然、動態與能量。

藝術花園展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，當中由本地藝術團隊創作的雕塑更呼應The Henderson的設計理念，並加入保育元素，其展品將展出至5月31日。該花園由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所(ZahaHadidArchitects)設計，成為其首個亞洲雕塑花園。

花園同時展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩(NedKahn)首個於香港永久展出的「零碳動態藝術裝置」《生息之源》(Breathing Tree)。這座約7米高的藝術裝置結合風、水及霧的元素，形象化地展現自然、動態與能量。德國數碼藝術家Philipp Frank創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有200年歷史的佛肚樹上。

同時，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，為此特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。