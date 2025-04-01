滙控股價創近年高　小股東仍有牢騷為咗乜？

一名來自加拿大的小股東表示，原計劃在農曆年後便返加拿大，但因應今年是集團在港成立160周年，才決定出席會議後才回國，不過，「想不到在場派發的禮物只是一個環保袋」，又認為環保袋並非使用環保物料，並非真正的環保。滙豐香港區行政總裁林慧虹回應指，贈送小禮物是想股東開心，但管理層會考慮股東的提議。

會上亦有小股東詢問，為何今年初炒到高價的160周年紀念利是封沒有獲贈；亦有人問為何滙豐有份贊助的七人欖球賽，但他並無預先獲通知。林慧虹則表示，會考慮他們的建議。

另外，有股東盛讚滙控近年股價做好，詢問管理層今年能否再成為「紅底股」(即重上3位數水平)，集團主席杜嘉祺回應指，不會預測股價，但對上月股價重回15年來新高感到高興，證明投資者和各位股東對集團的信心，又指集團未來會創造更多的價值，希望市場能夠繼續認同。