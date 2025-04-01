滙控股價創近年高 小股東仍有牢騷為咗乜？
2025年04月01日 20:18
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滙豐控股(00005)下午舉行香港股東非正式會議，會上一眾管理層指滙豐今年舉辦各項活動，希望與小股東一同分享成立160周年的喜悅。不過，小股東好像有點不領情，除了日常「關心」派息和日常業務外，更向管理層「投訴」為何未獲得優先通知、贈送或購買！
一名來自加拿大的小股東表示，原計劃在農曆年後便返加拿大，但因應今年是集團在港成立160周年，才決定出席會議後才回國，不過，「想不到在場派發的禮物只是一個環保袋」，又認為環保袋並非使用環保物料，並非真正的環保。滙豐香港區行政總裁林慧虹回應指，贈送小禮物是想股東開心，但管理層會考慮股東的提議。
會上亦有小股東詢問，為何今年初炒到高價的160周年紀念利是封沒有獲贈；亦有人問為何滙豐有份贊助的七人欖球賽，但他並無預先獲通知。林慧虹則表示，會考慮他們的建議。
另外，有股東盛讚滙控近年股價做好，詢問管理層今年能否再成為「紅底股」(即重上3位數水平)，集團主席杜嘉祺回應指，不會預測股價，但對上月股價重回15年來新高感到高興，證明投資者和各位股東對集團的信心，又指集團未來會創造更多的價值，希望市場能夠繼續認同。