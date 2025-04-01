昇悅居兩房劈價10%蝕讓　7年輸98萬元離場

二手業主見市旺加快套現，部分不惜止蝕離場。長沙灣昇悅居兩房單位，劈價約10%，以720萬元沽出，逾7年帳面需蝕讓98萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角嘉蘭大廈高層A室，實用面積約404方呎，兩房間隔，叫價500萬元，最新以480萬元成交，呎價約11,881元，新買家為上車客，買入單位自用。

●中原張偉光指，3月東半山及跑馬地錄約43宗二手買賣，按月升約1.4倍，藍塘大廈中層D室，實用面積約1,197方呎，套兩房隔，以1,395萬元成交，呎價約11,654元。

●利嘉閣鍾肇基表示，西半山聚賢居2座低層C室，實用面積約773方呎，套三房連儲物室間隔，望市景，有裝修，原業主計劃換樓有一定議價空間，最終以1,290萬元成交，呎價約16,688元，原業主在2018年以約1,830萬元買入，約7年帳面蝕540萬元。

●美聯陳凱廸稱，西營盤僑成大樓低層C室，實用面積約383呎，近期叫價約300萬元，並獲得上車用家垂青，議價後以275萬元成交，呎價約7,180元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣昇悅居2座中層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，叫價800萬元，現降價80萬元或約一成，以720萬元沽出，呎價約14,664元，原業主於2017年11月以818萬元購入，約7年多帳面需蝕讓98萬元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋海富苑海寧閣中層18室，實用面積約645方呎，三房間隔，未補價第二市場以582萬元易手，呎價約9,023元，原業主於2000年3月以153萬元購入。

●中原黃家全指，奧運站凱帆軒1座中層G室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望海景，以660萬元成交，呎價約14,732元，原業主於2003年5月以185萬元購入，近22年帳面獲利475萬元。

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新界區

●中原鍾宏遠表示，屯門區3月錄得約140宗二手買賣，按月增加約40%，瓏門7座中高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，叫價700萬元，單位有租客居住，不設睇樓，以交吉形式易手，減價30萬元，以670萬元沽出，呎價約13,814元。

●祥益古文彬稱，屯門豫豐花園連天台特色戶，實用面積約568方呎，三房間隔，區內換樓客原住所為兩房戶，有感空間不足，決定換樓，鍾情單位連天台，減價130萬元，以468萬元，呎價約8,239元，原業主於2021年以約660萬元購入，帳面虧蝕約192萬元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆畦苑B座低層12室，實用面積約443方呎，區內客表示熟悉該區環境，原業主更有減價空間，累減約13.2萬元，已補價自由市場以296.8萬元購入自住，呎價約6,700元。

●利嘉閣陳志偉表示，屯門上嵐高層D室，實用面積約285方呎，一房間隔，新買家為外區投資者，有感新措施下，置業成本大減，決定購入物業用作收租，單位原先連租約叫價350萬元，議價後以335.5萬元成交，呎價約11,772元，約8個月帳面獲利約23.3萬元。

●利嘉閣蕭啟諾稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居3座中層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為外區上車客，為方便往返兩地，加上100元印花稅新政策下置業成本大減，獲減價4萬元，議價至366萬元成交，呎價約8,206元。

●中原伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園3月錄約12宗二手買賣，按月激增5倍，其中，該盤5座高層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，業主見最近樓市回暖，趁單位租約完結沽貨，叫價468萬元，減價25萬元，以443萬元沽出，呎價約8,968元。

●美聯嚴啟雄稱，上水中心2座中層G室，實用面積約342方呎，兩房設計，叫價395萬元放售，原業主為加快套現，經議價後最終以385萬元承接，呎價約11,257元。

●中原賴作智表示，粉嶺及上水3月錄約100宗二手買賣，按月增加約35%，上水居屋翠麗花園最新錄4座低層E室，實用面積約427方呎，兩房間隔，叫價約350萬元，放盤約一星期，於已補價自由市場以321萬元易手，呎價約7,518元，屬近期高價。

●中原周家傑稱，大埔天鑽16座低層C室，實用面積約525方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以612萬元沽出，呎價約11,657元，新買家為區內客，原業主持貨約6年，帳面蝕74萬元，貶值約10.8%。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區3月錄約124宗成交，按月增約10%，沙田溱岸8號2座高層C室，實用面積約1,262方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，叫價約2,600萬元，議價後連車位以2,450萬元獲承接，呎價約19,414元。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田居屋愉翠苑B座低層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價620萬元，放盤約4個月，減價25萬元，以595萬元成交，呎價約9,154元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍沙田花園F座高層2室，實用面積約1,294方呎，帙三房間隔，終以900萬元沽出，呎價約6,955元，原業主於2003年6月以258萬元購入，持貨逾21年帳面獲利642萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣20座中層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，叫價約680萬元，日前議價後以642萬元易手，呎價約12,564元，新買家為上車客。

●中原關偉豪指，將軍澳維景灣畔13座高層E室，實用面積約729方呎，套三房加工人套房間隔，原先叫價1,020萬元，最新以1,000萬元成交，呎價約13,717元，新買家為同區客。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳二手公屋寶林邨寶勤樓低層6室，實用面積約366方呎，一房間隔，獲外區綠表買家於未補價第二市場以138萬元承接，較業主於一週前放盤，一口減價7萬元沽出，呎價3,770元。

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