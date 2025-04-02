【東方日報產評】搞科創在在需財　中美資本市較勁

創新科技的能力，是新經濟時代競爭力的重要指標，故必屬大國博弈的主戰場。不過，在工業4.0時代，發展創科，在晶片、數據中心、軟硬件研發等領域，可謂在在需財。偏偏全球貿易戰下，世界經濟產量面臨收縮，融資不是容易的事。所以中美都要力保資本市場活躍度，確保融資功能運作暢順，既挺着資產價格，也服務科創產業。當中國資本市場重現生機，中、美兩地的資本市場競爭「搶錢」也必然會加劇，會否引發特朗普政府使出金融制裁打擊中港資本市場，不得而知，反正這狂人作風不可理喻，得作好最壞情況的預案，有備無患。

如無意外，本周美國總統特朗普所講的「對等關稅」內容揭盅。白宮肆意放棄自由貿易，改變世界貿易規則，要世界聚焦在「美國利益」這單一條件上重組產業鏈，將過去美國製造業長期缺乏改革，以及依賴增發美元舉債度日的惡果，諉過於貿易夥伴對其不公平，要「撥亂反正」云云。美資得將資金和生產留在美國，僱用美國人，投資美國；而外資要經營美國市場，也要到美國投資設廠，否則就要嘗特朗普的關稅大棒。

日本作為美國盟友，日資基金軟銀隨即示好和應特朗普的號召，近日有指其投資美國的金額可能增至一萬億美元，當中包括5,000億美元人工智能(AI)基礎設施項目，並推進機械人及半導體項目等。如斯誇下海口的巨額投資，最終兌現多少，不得而知，有指軟銀正尋求165億美元貸款，也不讓人意外。

同時也傳來美國AI戰略科企OpenAI已完成400億美元融資，令估值增至3,000億美元，是項融資正正就由軟銀牽頭注資。諸如此類的操作不難見到，美國發展AI等科技需大量資金，也需盟友合作共同投資，做大個場(市場規模)，做靚盤數(資產估值)，所以美日科技的合作，絕對是出於戰略考慮。

再看中國，已起步推動汽車智能化發展，今年以來，3家中國車企已在股市集資共約900億元，可不是小數目，也印證以中國資產為主的港股融資功能恢復，看好中國智能化產業發展的資金樂意押注相關的中國戰略個股。

可以預期，隨着AI大模型DeepSeek一炮而紅，將有更多中國初創冒起，善用港股這接觸國際資金的金融平台融資支持發展。所以說，港股背負的是構建中國資產定價權的使命，非單止不能再如過去幾年般「躺平」，更要積極完善各項服務金融科技的融資服務，將市場做大做強。

反正美國有納指，中國也有港股科指，兩大市場爭奪國際資金的情況將愈趨激烈，暫看只要通脹受控，各地利率趨平穩，全球市場能容納到中美兩大資本市場百花齊放；惟若全球貿易戰過火位，互作反制下，打擊經濟產值的同時，更增加滯脹風險，掣肘貨幣政策寬鬆度，屆時資金只有選擇往更具能見度的市場尋求機會，中國以至整個亞洲市場及中東市場，能否抱團做好非美市場體系，以抗衡美國風險，就成這場資本戰勝敗的關鍵。