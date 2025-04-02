鄭勤龍：局勢未明　投資者宜靜觀其變

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天水訟》變《風水渙》之中。在易經，「水」性向下流，今「訟」卦和「渙」卦皆帶水，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢或先高後低。

承接上文預示港股或先低後高，有利反彈的《離為火》變《火山旅》卦，恒指於(26日)在23,460點開市，當日指數在低見23,350點後現反彈，翌日指數最高曾23,865點，但隨後再現回吐，於3月31日指數在低見23,002點後再現反彈，昨日(4月1日)大市升了87點，收報23,206點，可說是已應驗了可理解為有利反彈的卦象。

「訟」卦的卦象是來自於天與水的行走方向不一致，所以《象傳》曰：「天與水違行，訟。」在股市的預測上，「水」性向下流，往往可理解成為向下的動力。

《序卦傳》曰：「說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。」，由於「說」通「悅」，因此若應用於恒指的狀況，「渙」卦便帶有投資者或會曾反彈時，各自散水離場觀望的意思。

故此，綜合了卦象來分析，投資者在目前局勢未明之時，不宜進取投資，或可先靜觀其變為宜。

玄學金融家 鄭勤龍