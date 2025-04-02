洪水橋/厦村17A區商業地未有接納換地條款建議

洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍內，其中兩宗原址換地申請個案，其接納包括補地價等基本條款建議已於上月底屆滿。地政總署回覆東網查詢指出，其中一幅第17A區商業用地，位於天水圍居屋天盛苑以南，由於業權人在指定限期前，未有就換地建議書有任何回覆，該申請已被視為撤回。

至於另一幅第34B區住宅用地，有關申請的完成期限本應同步於上月底屆滿，但由於土地涉及多於一名業權人，據了解相關業權人需要更多時間達成相互共識，該署已應土地業權人要求，將完成期限延長兩星期至4月14日。該申請涉及土地面積約1.66公頃，可建總樓面面積約1,162,534方呎。

而位於洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍內市中心的商業用地，當中第32A區、32B區、32C區及32D區4宗申請(涉及5幅土地)，業權人已就換地建議書在指定限期前作出初步回覆，共涉及土地面積約6.34公頃。因應政府正就市中心商業用地作出檢視，上述商業用地的完成期限延遲至今年年底。

另外，位於洪水橋/厦村新發展區餘下發展範圍內的第19B區商住用地的原址換地申請，亦已獲接納作進一步處理。而餘下發展範圍內原址換地申請的截止日期，以及接納具約束力的基本條款建議的期限，政府將於稍後另行公布。