豐盛控股收傳訊令狀　索賠屬惡意

公司已於4月1日收到傳訊令狀。董事會注意到，傳訊令狀乃針對30名被告當中的季昌群、公司、公司全資附屬公司Five Seasons、杜瑋(執行董事)及葛金鑄(執行董事)發出。除了於過於簡單的索賠背書中指控該等被告作出不當行為外，傳訊令狀並無載有針對該等被告的任何索賠詳情。

根據公司獲得的初步法律意見，公司認為索賠屬惡意、毫無根據及荒謬。此外，公司就索賠而言有以下初步觀察所得：1.基於傳訊令狀中過於簡單的索賠背書，13名被告(不包括房堅及該等協議的交易對手方)各自如何與相關款項有關或能夠導致相關附屬公司將相關款項轉移至其他人士實屬完全無法想像。2.尤其是，Five Seasons僅為一家投資控股公司，除持有中國高速股份外，並無其他業務。近期，Five Seasons向中國高速董事會提出請求，要求召開股東特別大會重組董事會。將Five Seasons列入索償中被告的意圖極其可疑。3.董事會對於約66.4億元人民幣的相關款項是否為一筆過支付或在一段較長期限內支付存疑。倘相關款項乃於一段較長期限內支付，鑑於相關款項的重要性（佔中國高速於2023年12月31日的綜合資產淨值約139億元人民幣的約47.7%），董事會極度懷疑直到2024年年底方始發現相關款項的原因，且中國高速於2024年11月24日作出公告前並無就有關相關款項作出公告。此外，董事會深切關注中國高速董事會於批准中國高速截至2023年12月31日止年度的全年業績時是否已對中國高速充分履行其職責。4.董事會認為發放有關款項所涉及的大額相關資金的監督及內部控制措施存在問題，甚至完全無效。

公司目前正在就上述法律程序尋求法律意見。公司強調，將會採取堅決行動保護公司及其附屬公司(包括中國高速)的利益，包括對任何違反職責或不當行為以致損害集團利益的人士提出索賠。股份申請今早(2日)復牌。