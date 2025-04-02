李偉傑：順豐同城財務表現亮眼　盈利質量雙升級

即時配送賽道進入黃金期，根據弗若斯特沙利文報告，2024年中國即時配送訂單規模達482.8億單，年增17.6%，預計2030年將突破千億單。順豐同城憑藉「中立開放」定位，全年同城即時配送服務訂單量增長超30%，成功捕捉到商超便利、新式茶飲、醫藥配送等品類的爆發性需求。其中茶飲配送收入暴增73%，醫藥配送更成為新增長動力，這些高頻、高毛利品類的擴張，正是盈利改善的核心驅動力。

織密下沉市場即配網絡，將服務觸角延伸至區縣級鄉鎮，順豐同城現已覆蓋全國1,300多個縣域，下沉市場收入同比激增121%。透過與第三方本地生活平台合作，成功提供各類新場景業務如高校校園配送。更值得留意的是，其KA客戶新增7,500家門店，平台上的年活躍商家數量增長39%，山姆會員店、肯悅咖啡等知名品牌紛紛接入，顯示商家對即時配送解決方案的依賴度日益加深。

科技賦能打造護城河，集團自主開發的城市物流系統(CLS)堪稱「智慧大腦」，通過AI算法實現訂單與騎手的最優匹配。更與國內頂尖AI大模型廠商合作，將AI應用於用戶需求偏好分析、商戶營運策略、智能客服、配送流程及運力調度管理等全流程體驗升級和提升效率。在技術落地方面，無人車配送已形成全國性網絡，月均活躍路線超千條，無人配送能力將成為現有騎手網絡的有效補充，未來或成為其降本增效的新利器。

生態協同釋放乘數效應，作為順豐集團生態的重要一環，順豐同城與母公司進行「倉儲+轉運+同城即配」全鏈條協同，2024年為與集團一起服務的月結客戶創造3.67億元增量收入。更值得注意的是，月結客戶數量和下單頻次顯著提升，顯示企業客戶對即時配送解決方案的黏性愈來愈高。業績表現理想下，可以在9港元之上吸納，目標10.7港元，防守位置在8.3港元。

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)