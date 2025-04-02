報告：貿易戰倘全面開打　全球經濟恐損失近11萬億

美國總統特朗普周三(2日)將宣布對等關稅措施，Aston Business School經濟學家模擬一連串可能出現的狀況，包括美國宣布對其他國家徵收新關稅，導致對方全面報復的可能性，並估算全面貿易衝突，恐怕導致全球經濟損失1.4萬億美元(約10.92萬億港元)。

報告指，關稅戰升級導致價格上升、競爭力下降，以及供應鏈碎片化，就如2018年中美貿易戰產生的影響。報告模擬6種情形，從美國已宣布對加拿大、墨西哥和中國徵收第一波關稅，至全面展開貿易戰。

當美國開始徵收關稅，美國物價上升2.7%，人均實質本地生產總值(GDP)下降0.9%，加拿大經濟下降3.2%，墨西哥更下滑5%。加拿大、墨西哥及中國進行報復後，美國經濟損失加劇至1.1%，加拿大下跌5.1%，墨西哥更急跌7.1%。

美國對歐盟商品徵收25%關稅後，跨大西洋貿易急劇萎縮，歐盟生產中斷，美國經濟減少1.5%。歐盟對美國產品徵收25%的關稅進行反擊後，美國及歐盟的物價上升，雙方經濟受損，對美國的負面影響加劇。

美國開徵全球關稅後，全球貿易嚴重萎縮及價格大幅上漲，嚴重影響北美及英國的貿易量。別國透過徵收對等關稅進行全面報復後，全球大範圍出現混亂，貿易流量減少，美國經濟損失嚴重，因此預計全球經濟損失高達1.4萬美元。