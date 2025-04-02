瑞銀：中企盈利復甦趨勢持續　中國股市將持續反彈

現時有超過50%的MSCI中國指數上市公司已公布2024年度業績。瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，整體看到營收勢頭明顯回升，第4季收入按年增長3%，扭轉前幾季跌1%；淨利潤按年上升32%，淨利率恢復到2022年水平，因為公司專注成本控制，部分也受惠2023年第4季的較低基數。不過，這在一定程度上符合約60%已發布業績公司實際上平均比市場盈利預期低2%左右的預期，而市場盈利預測在過去一個月左右的時間裡基本持平。

他指出，第4季盈利和收入趨勢最強勁的行業包括互聯網、受惠新藥發布和低基數的醫藥保健、股市復甦利好的非銀金融板塊。如果目前的盈利復甦趨勢持續，認為這將支撐中國股市的持續反彈。

該行從各行業的管理層指引中總結出7個重點。1）春節後互聯網公司的趨勢均走強，包括商業情緒改善、招聘需求和外賣量上升；2）在互聯網公司的引領下，人工智能(AI)發展借助雲基礎設施和軟體應用持續加速；3）消費企業的國內市場展望喜憂參半，例如運動服裝公司的指引低於預期，而啤酒和餐飲公司似乎更樂觀；4）消費企業的海外市場展望整體更強勁，如泡泡瑪特和名創優品承諾在2025年開設更多門店，白電公司預計海外份額將繼續攀升；5）房地產開發商的基調呈正面，今年第1季合同銷售增長改善，高線城市的土地價格上漲；6）整車廠之間的競爭仍然激烈，關注點集中在電動汽車/ADAS技術和市佔率擴張；7）建築公司的收入增長前景改善。

王氏又指，過去3個月，市場預期基本保持不變，盈利預期似乎呈上調趨勢。過去1個月，資料中心、券商和基礎材料公司的盈利上調幅度最大，而汽車和能源公司的盈利下調幅度最大。