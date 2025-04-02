福布斯全球億萬富豪首破3千人　美政商大亨蟬聯桂冠

福布斯公布2025全球億萬富豪榜，人數首次突破3,000大關！全球有創紀錄的3028人上榜，比去年多247人，這些億萬富豪總身家同創新高，達到16.1萬億美元，比一年前增加2兆美元；年內首次有三人的身家超過2,000億美元，成為身家超千億美元俱樂部的一員。

福布斯全球億萬富豪榜是截至2025年3月7日、為全球身家達到或超過10億美元的富豪進行的排名。

最富有的是美國電動車企特斯拉舵手、執掌美國政府效率部（DOGE）馬斯克，身家達3,420億美元。馬斯克進入白宮後，其角色引發抗議潮、抵制行動，拖累特斯拉股價下跌，但股價仍高於一年前，使他奪回全球首富的頭銜。

Meta創辦人朱克柏格首次登上第二位，身家2,160億美元；亞馬遜創辦人貝索斯以2,150億美元財富位列第三；甲骨文的埃里森身家1,920億美元排在第四。因旗下奢侈品集團LVMH股價下跌，作為領導者的阿諾特跌至第五位，此為他自2017年以來的最低排名，擁有財富1,780億美元。

以地區而言，美國擁有902名億萬富豪公民，是全球億萬富豪最多的國家，中國緊隨其後，印度排名第三，擁有205名億萬富豪；榜單中超過50%人均來自這三個地方。