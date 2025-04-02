渣打調高恒指12個月目標至26000點　金價睇3200美元

渣打財富方案首席投資辦公室發表2025年第2季市場展望，調高恒生指數12個月目標區間至24,000至26,000點。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，該行建議均衡配置於美國、歐洲和亞洲等主要股市，在亞洲(日本除外)地區超配中國股票，當中偏好香港上市的離岸股票。港股年初至今出現健康反彈，目前徘徊在歷史平均估值水平附近，近期可能整固，投資者可考慮候低吸納，後市有望受惠於人工智能產業刺激企業盈利預測上升、之前低配中國股票的基金或持續重投內地及香港市場，以及內地推出提振國內消費的財政刺激措施。

市況仍然波動下，鄭氏維持傾向採取槓鈴策略，攻守並重地配置屬於增長型的恒生科技指數，以及具防守性的高股息國企H股。如果美國關稅消息和中國持續的通縮壓力有所緩和，或支持市場進一步看好中國股票，並可能推動恒指升至樂觀情境區間26,000至28,000點。後市風險要留意科技以外行業盈利能否復甦，以及美國關稅威脅會否加劇導致滯脹甚至衰退。

針對其他市場評級，該行將美股降至中性，歐股升至中性。由於政策不確定性或導致美股短線繼續波動，惟調整後吸引力增加，潛在減稅及去監管仍然是利好因素。歐股方面，德國放寬債務限制加大財政開支，區內經濟前景改善，市場調高未來12個月盈利增長預測至10%。該行維持超配股票的看法，並指美國經濟衰退風險仍低，多元資產組合維持超配環球股票多於現金及債券，建議均衡配置美歐股票。對於中國股票看法也升至超配，原因是反彈後估值仍吸引，MSCI中國指數市盈率估值較全球股票折讓34%。

該行預期，聯儲局將在今年上半年維持利率不變，下半年仍有機會減息50個點子，美國10年期國債收益率12個月目標4至4.25厘。

商品方面，基於央行仍熱衷買入黃金，美國政策不確定性增加了支持黃金的因素，該行仍然超配黃金，將3個月目標價上調至每安士3,000美元，6至12個月目標價上調至3,200美元。紐約期油價格預測，則於未來3個月和12個月可能保持在每桶65美元左右的低位。