ChatGPT付費用戶突破2000萬增三成　料2029年才有錢賺

ChatGPT付費用戶突破2,000萬，年化收入3個月增長30%。外媒指，如果OpenAI維持這增長率水平，今年全年收入有望衝擊127億美元。另外，隨Grok、Gemini、Claude等競爭對手急起直追，人工智能(AI)聊天市場正從一家獨大走向群雄混戰。

外媒報道，ChatGPT付費用戶數量突破2,000萬，較去年底的1,550萬增長近30%。按訂閱來算，ChatGPT目前每月能進帳至少4.15億美元，年化收入高達50億美元。

惟ChatGPT實際收入可能更高，除最基礎訂閱如ChatGPT Plus需要每月20美元外，不乏企業級用戶購買每月200美元的高價Pro套餐。

值得注意的是，除ChatGPT訂閱收入外，OpenAI仍有其他收入來源，如大量通過API調用OpenAI模型的開發者和平台，此前OpenAI曾預計，API業務今年可帶來約20億美元的收入。

若OpenAI維持此增長率水平，今年全年收入有望衝擊127億美元，遠高於去年的40億美元。

雖然ChatGPT總用戶數增速快於收入增速，但付費率卻下滑。OpenAI周一(3月31日)表示，其目前每周活躍用戶數量為5億，較去年底的3.5億增長43%。不過，因免費用戶也在飆升，付費用戶比例從3個月前的5%，下降至目前的4%。OpenAI現時仍蝕錢，其去年10月曾預計，距離真正盈利，仍需至少五年，即到2029年才有錢賺。